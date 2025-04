Tabaski 2025 – Kaolack : les besoins en moutons estimés à 50 000 têtes

Comme l'année dernière, la région de Kaolack vise un objectif de 50 000 têtes pour couvrir les besoins en moutons pour la Tabaski 2025. L'annonce a été faite ce lundi 14 avril par Khady Ndiaye, la directrice du service régional de l'élevage et des productions animales, au terme d’un comité régional de développement (CRD) préparatoire de la fête de l’Aïd el-Kébir.



« Cette année aussi, nous avons fixé à 50 000 têtes les besoins de la région de Kaolack. Aussi, 21 projets ont été déposés au niveau du comité national technique pour observation en vue d'un financement pour les opérations Tabaski, pour un montant total de 88 millions de FCFA. Et nous avons également élaboré un plan d’actions pour le suivi opérationnel, qui durera 45 jours et débutera à partir du 5 mai », a-t-elle fait savoir.



En ce qui concerne les points de vente, « le Gouverneur signera incessamment l’arrêté portant sur les points de vente pour la région, à travers les différents départements, à savoir Kaolack, Nioro et Guinguinéo », a-t-elle ajouté.



Kalidou Ba, le président de l’association des éleveurs de la région de Kaolack, s’est dit satisfait des dispositions prises par les autorités lors de ce CRD. Il pense qu'avec l'accompagnement des autorités, « surtout en ce qui concerne la sécurité, l’électricité et la disponibilité en eau, cela permettra aux populations d'avoir accès à des moutons en quantité, mais également à moindre prix », a-t-il assuré.