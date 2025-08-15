TURQUIE - Cheikhou Kouyaté, entre retour sur les terrains et reconversion immobilière

L’international Sénégalais et ancien capitaine des Lions de la Téranga Cheikhou Kouyaté (35 ans) s’apprête à faire son grand retour dans le monde professionnel. Libre depuis son départ de Nottingham Forest en juillet 2024, le milieu défensif aux 92 sélections avec la tanière s’entraîne activement avec AMEDSPOR, club de deuxième division turque (TFF 1. Lig). Selon plusieurs sources locales, un accord serait imminent pour sceller son arrivée.



Ce transfert marquerait une nouvelle étape dans la carrière du joueur passé par Anderlecht, West Ham, Crystal Palace et Nottingham Forest, et sacré champion d’Afrique en 2022. Amedspor, en pleine reconstruction, voit en Kouyaté un renfort stratégique, capable d’apporter expérience, leadership et stabilité à un effectif ambitieux. Il y retrouvera un certain MBAYE DIAGNE



Mais Kouyaté ne se limite pas au rectangle vert. En parallèle, il s’est lancé dans l’immobilier dévoilant récemment un immeuble d’appartements à vendre, présenté aux côtés de l’influenceur Biggy dans une vidéo virale. Ce projet s’inscrit dans une tendance croissante chez les footballeurs africains, soucieux de sécuriser leur avenir financier par des investissements hors du sport.



Entre ambition sportive et vision entrepreneuriale, Cheikhou Kouyaté illustre parfaitement le profil du joueur moderne, capable de rebondir sur le terrain tout en préparant l’après-carrière avec lucidité.