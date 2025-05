TOUBA : Serigne S. Ngom condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de M. Seye

Le procureur Papa Khalil Fall avait requis la réclusion criminelle à perpétuité contre le chauffeur Serigne S. Ngom, poursuivi devant la Chambre criminelle pour le meurtre de son ami M. Seye. Mais finalement, la Chambre a requalifié les charges en coups mortels sans intention de donner la mort. C'est pourquoi Serigne S. Ngom n'a écopé que de dix ans de réclusion criminelle.



L'affaire remonte au 24 mai 2021, lorsque les éléments de la brigade de gendarmerie de Touba Belel ont été informés de la découverte d'un corps sans vie à Touba Alieu. Un déplacement sur les lieux a permis aux gendarmes d'identifier M. Seye, un chauffeur de 37 ans. Mais les premières investigations des gendarmes les ont orientés vers Serigne S. Ngom, que trois témoins, en l'occurrence Baye S. Mboup, M. Seck et S. Touré, ont mis en cause. Tous les trois ont déclaré avoir été présents lors d'une altercation physique entre les deux hommes quelques minutes auparavant.



Disparu des radars pendant plusieurs heures, Serigne S. Ngom, que les gendarmes n'ont pas trouvé chez ses parents, a été interpellé chez son grand-père à Touba Ndamatou. Lors de son audition, il a reconnu s'être battu avec la victime, précisant qu'il n'avait fait que répliquer aux coups de poing de M. Seye. Selon lui, c'est pendant la bagarre que celui-ci est tombé sur des fers débordant d'une fosse septique. Mais ses arguments n'ont guère convaincu le procureur Papa Khalil Fall qui, invoquant les dispositions des articles 280 et 289 du code pénal, a requis la peine maximale, la réclusion criminelle à perpétuité, contre Serigne S. Ngom.



« L'accusé tente de nous faire croire qu'après avoir reçu deux coups de poing de la part de la victime, qui était plus robuste que lui, il lui a fait une prise pour le renverser. Ensuite, il a indiqué que c'est en tombant sur une barre de fer que la victime s'est mortellement blessée. Or, les conclusions du médecin et les photos prises sur les lieux du crime démontent les déclarations de Serigne S. Ngom alias Baye Galass », a déclaré le parquet.



« L'accusé a eu tout le temps de concocter sa défense. La vérité, c'est que M. Seye a été tué par une arme létale. Serigne S. Ngom alias Baye Galass avait bel et bien l'intention de tuer sa victime. C'est pourquoi je requiers qu'il soit reconnu coupable du meurtre et qu'il soit condamné à la réclusion criminelle à perpétuité », a déclaré le procureur Papa Khalil Fall.



« L'enfer est pavé de bonnes intentions. À tout moment, la blancheur du cœur peut être récompensée. C'était jusque-là ma philosophie. Et si mon client n'avait pas tenté d'arranger les choses dans une histoire qui ne le concernait pas, il ne serait pas jugé aujourd'hui devant cette barre de la Chambre criminelle », a rétorqué Maître Assane Dioma Ndiaye.



« Pour qu'il y ait meurtre, poursuit-il, il faut nécessairement qu'il y ait volonté de tuer. Mais dans le cas présent, il est impossible de prouver que mon client avait cette intention d'ôter la vie à la victime. Si nous revoyons le contexte de ce dossier, on ne peut pas retenir la thèse d'une action volontaire de tuer », a-t-il dit.



Il poursuit : « Même à supposer que mon client a donné un coup de couteau à la victime, nul ne peut dire sans risque de se tromper qu'il avait l'intention de donner la mort à M. Seye. Il s'agit d'une bagarre spontanée, de faits spontanés. Il n'existe aucun mobile. À la limite, nous sommes dans une provocation venant clairement de la victime ».



Et d'ajouter : « On ne peut requérir sans la moindre certitude la perpétuité contre un jeune qui n'a jamais eu maille à partir avec la justice. Requalifiez en coups mortels sans intention de donner la mort. L'excuse de provocation est établie. Faites-lui une application extrêmement bienveillante de la loi et ce ne sera que justice », a plaidé Maître Assane Dioma Ndiaye en vain.