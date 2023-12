TOUBA - Le patrimoine de Serigne Touba bientôt inscrit dans les patrimoines national Sénégalais et mondial de l’Unesco

De sources provenant des initiateurs de la semaine du patrimoine de Cheikh Ahmadou Bamba, le Chef de l’État a instruit le ministre de la culture Aliou Sow, de vite prendre un arrêté inscrivant le patrimoine iconographique du Cheikh dans le patrimoine national. La révélation est faite par Serigne Khadim Ngom lors d’un point de presse déroulé dans la résidence Darou Manane de Touba.

En perspective de la rencontre au sommet prévue du 02 au 06 janvier 2024 à Dakar, les organisateurs ont tenu à saluer cette initiative présidentielle estimant que c’est la porte ouverte qui permettra incessamment d’inscrire ce patrimoine de Bamba dans le prestigieux patrimoine mondial de l’Unesco.

La structure en charge de l’organisation de cette semaine, sous la conduite de Serigne Chérif Mbacké Fatma Mady, a été initiée, confie toujours Serigne Khadim Ngom, sous la recommandation de Serigne Mountakha Mbacké. « L’objectif intrinsèque est de vulgariser le patrimoine du Cheikh ». Serigne Khadim Ngom qui rappelle que les fonds collectés serviront de base financière pour l’érection du musée Cheikh Ahmadou Bamba dans l’enceinte de l’Université Cheikh Ahmadoul Khadim , annonce la présence du Chef de l’État et du porte-parole du Khalife Général des Mourides à la rencontre phare. Il précise : « Seront exposées les photographies du Cheikh récemment acquises et d’autres reliques. Des déclamations de panégyriques seront aussi notées. Une leçon inaugurale sera faite par le professeur Ibrahima Thioub. Serigne Touba constitue pour le Sénégal et pour l’Afrique cette denrée que nous avons à offrir au monde ».