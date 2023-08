TOUBA / Incendie dans l’état civil - Un gecko (ounk) au banc des accusés, selon un adjoint au maire

On en sait un peu plus sur l’origine de l’incendie qui a touché plusieurs registres au niveau de l’état civil de Touba ce matin du jeudi. À en croire , le feu aurait été causé par un gecko , communément appelé « Ounk » en Wolof. C’est El Hadj Fallou Ndiaye, adjoint au maire qui qui fait l’analyse et qui tire la déduction. Par conséquent, l’incendie ne serait aucunement d’origine criminelle. Les dégâts , observés à l’œil, ne sont guère négligeables même si notre interlocuteur parle d’une trentaine de registres partis en fumée.