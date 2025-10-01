TGI de Mbour : Deux homosexuels retracent le film d’acte contre-nature en pleine audience


TGI de Mbour : Deux homosexuels retracent le film d’acte contre-nature en pleine audience

Ibrahima N et Ndiaga S., présentés comme homosexuels, risquent de passer respectivement 2 et 5 ans en prison, si le juge de tribunal de grande Instance de Mbour suit le réquisitoire du procureur de la République. 

 

Les deux qui filmaient leurs ébats en associant une jeune fille, sont accusés d 'actes contre nature. Leur procès a attiré beaucoup de monde.

C’est que l’affaire, tortueuse, associe insolite et histoire d’amour. L’Observateur qui donne l’information précise dans sa parution, ce mercredi, que les accusés : Ibrahima IN. et Ndiaga S. sont présentés comme des commerçants dont les relations sont allées plus loin qu'une simple transaction marchande. Le premier, marié et père, entretenait des rapports sexuels avec le second. Mais avant, il partageait d’abord sa couche avec une jeune femme et son partenaire homosexuel était chargé de filmer la scène. La disparition de ce dernier a déclenché l'affaire.

 

 

Les recherches désespérées du frelon de Ndiaga. S

 

Le dimanche 24 août 2025, Racine S. se présente aux éléments de la brigade de gendarmerie de Mbour. Commerçant établi à Thiadiaye, il s'inquiète de la disparition de son jeune frère. Depuis un mois, il ne parvient plus à mettre la main sur Ndiaga. À l'origine, « Racine avait ramené son jeune frère de 18 ans à ses côtés pour qu'il puisse l'épauler dans ses activités commerciales », a indiqué le quotidien l’Observateur. 

 

Pour le plaignant, nul doute que la disparition mystérieuse de Ndiaga a à voir avec son collègue, un certain Ibrahima N. avec qui il partage ses activités commerciales. Les deux font régulièrement le tour des marchés hebdomadaires des villages de la commune de Thiadiaye. La conviction du plaignant se fonde sur le fait que l'homme lui donnerait souvent des nouvelles du jeune homme. «Il est bien portant, lui aurait-il dit en ajoutant, que Ndiaga aurait besoin de prières pour revenir à Thiadiaye.» Les forces de l'ordre qui ouvrent une enquête pour disparition mystérieuse, ne tardent pas à convoquer le suspect. Mais devant les pandores, Ibrahima nie toute implication. Sa posture fermée pousse les enquêteurs à corser l'entrevue jusqu'à une fouille de son téléphone. 

 

Dès l'ouverture de la galerie du mis en cause, les preuves abondent. Les gendarmes découvrent très rapidement une vidéo obscène: Ibrahima, à visage découvert, en train d'entretenir des rapports sexuels avec Ndiaga. Devant la vidéo, le suspect passe aux aveux : Ndiaga S. est son partenaire sexuel et sa disparition n'a rien de mystérieux. «Le jeune commerçant s'est en réalité réfugié dans la ville de Thiès», dit Ibrahima, sans autre explication. 

 

Le lendemain, le commerçant est appréhendé puis mis à la disposition des forces de l'ordre de Thiadiaye. Son téléphone est le reflet de celui de son amant : la galerie regorge des mêmes images obscènes. Envoyés en prison pour acte contre nature, les deux commerçants ont été jugés, ce mardi, à la barre du tribunal de grande instance de Mbour.

 

Des orgies à trois

 

Premier à être auditionné, Ibrahima N., qui avait reconnu à l'enquête préliminaire tous les faits qui lui sont reprochés, a décidé, d’après l’Observateur, « de complètement changer de version. Il a nié avec la dernière énergie les accusations portées sur sa personne. » Mais, entendu en second, son jeune partenaire a mis à mal ses dénégations. Déterminé, Ndiaga S. s'est livré à des déclarations renversantes devant une foule immense présente à la salle d'audience. Le jeune homme de 18 ans a d'abord reconnu les accusations sans ambages, avant de dérouler le fil de cette relation contre-nature. Entre le mois d'août et le mois de septembre, Ibrahima N., dit-il, a entretenu avec lui des rapports sexuels à cinq reprises. Un rituel toujours agrémenté d'une autre gâterie.

 

Selon Ndiaga, le commerçant avait un autre vice à satisfaire avant chaque séance

 

 

 

Le commerçant prenait le soin d’abord de se satisfaire une première fois avec une jeune fille, laquelle était ensuite témoin des relations coupables entre les deux hommes. Le vice était aussi poussé jusqu'à faire de Ndiaga S. un caméraman lors de ces orgies à trois. Ce dernier a ainsi expliqué à la barre que son partenaire lui faisait prendre des vidéos qu'il devait ensuite partager avec lui. Un gouffre sans fin dans lequel Ndiaga aurait eu du mal à s'extirper, le jeune homme n'explique ses penchants, ainsi que sa docilité lors des orgies que par une emprise mystique. Pour justifier ses nombreux rapports sexuels avec son bourreau, il explique au tribunal être sous l'emprise d'Ibrahima depuis que ce dernier l'a mené chez un charlatan pour des bains. Des potions magiques censées le protéger du mal, et lui permettre de fructifier son activité marchande. «Ces bains m'ont constamment poussé à répondre à ses multiples sollicitations», témoigne-t-il.

 

Pour le procureur de la République, il ne fait nul doute que Ibrahima N., âgé de 36 ans, ait pu influencer Ndiaga S., 18 ans. Il a requis la peine de 5 ans de prison ferme plus une amende de 1,5 million FCFA contre le premier, et 2 ans de prison pour le second. Le délibéré est fixé au mardi 7 octobre.

Autres articles
Mercredi 1 Octobre 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Abus sexuel suivi de grossesse : Comment le commerçant B.Diop est tombé devant M.D. Diagne, âgée de 15 ans

Abus sexuel suivi de grossesse : Comment le commerçant B.Diop est tombé devant M.D. Diagne, âgée de 15 ans - 01/10/2025

Affaire « Lamignu Daarou » : vers des poursuites judiciaires pour faits d'injures publiques et atteintes aux bonnes mœurs

Affaire « Lamignu Daarou » : vers des poursuites judiciaires pour faits d'injures publiques et atteintes aux bonnes mœurs - 01/10/2025

Climat et finance : le Sénégal s’apprête à valider la première taxonomie verte d’Afrique de l’Ouest

Climat et finance : le Sénégal s’apprête à valider la première taxonomie verte d’Afrique de l’Ouest - 01/10/2025

La flottille pour Gaza poursuit sa route malgré des

La flottille pour Gaza poursuit sa route malgré des "intimidations" et des appels à s'arrêter - 01/10/2025

Madagascar: la contestation reste vive, appels à manifester et à la grève générale

Madagascar: la contestation reste vive, appels à manifester et à la grève générale - 01/10/2025

Invest in Senegal 2025 : Le rendez-vous qui veut propulser le pays au cœur des investissements mondiaux

Invest in Senegal 2025 : Le rendez-vous qui veut propulser le pays au cœur des investissements mondiaux - 01/10/2025

Serigne Mansour Sy Djamil alerte :

Serigne Mansour Sy Djamil alerte : "70 femmes meurent chaque année en couches à Saint Louis" - 01/10/2025

FINALISEZ LES TRAVAUX DU SENEGAL CONNECT PARK ET RESPECTEZ CEUX QUI ONT BATI CE PAYS ( Par Me Moussa Bocar THIAM )

FINALISEZ LES TRAVAUX DU SENEGAL CONNECT PARK ET RESPECTEZ CEUX QUI ONT BATI CE PAYS ( Par Me Moussa Bocar THIAM ) - 01/10/2025

"Shutdown" en vue: les Etats-Unis au bord de la paralysie fédérale - 01/10/2025

Maroc: un premier groupe de 37 personnes va être jugé après des manifestations inédites de jeunes

Maroc: un premier groupe de 37 personnes va être jugé après des manifestations inédites de jeunes - 01/10/2025

Côte d'Ivoire : Un présumé cannibale arrêté à San Pedro en possession de crânes humains

Côte d'Ivoire : Un présumé cannibale arrêté à San Pedro en possession de crânes humains - 01/10/2025

Inondations à Touba / L’imam Serigne Ahmadou Rafahi Mbacké Ibn Serigne Fallou propose « la seule solution qui vaille »

Inondations à Touba / L’imam Serigne Ahmadou Rafahi Mbacké Ibn Serigne Fallou propose « la seule solution qui vaille » - 30/09/2025

René Pierre Yehoume tire sur le régime : « Il ne verse que dans la manipulation et l’intimidation »

René Pierre Yehoume tire sur le régime : « Il ne verse que dans la manipulation et l’intimidation » - 30/09/2025

UGB : Réouverture du campus social fixée au 1er octobre

UGB : Réouverture du campus social fixée au 1er octobre - 30/09/2025

Lancement de la plateforme de paiements PI-SPI: « C'est un outil qui va fluidifier les opérations », Jean Claude Kassi Brou, gouverneur de la BCEAO

Lancement de la plateforme de paiements PI-SPI: « C'est un outil qui va fluidifier les opérations », Jean Claude Kassi Brou, gouverneur de la BCEAO - 30/09/2025

Gaza: avec son plan

Gaza: avec son plan "tout ou rien", Trump pousse l'avantage d'Israël - 30/09/2025

Lancement de PI-SPI : Le ministre des finances annonce l’intégration effective du Trésor Public à la plateforme

Lancement de PI-SPI : Le ministre des finances annonce l’intégration effective du Trésor Public à la plateforme - 30/09/2025

Côte d'Ivoire: deux cadres du parti de Gbagbo arrêtés et inculpés (avocate)

Côte d'Ivoire: deux cadres du parti de Gbagbo arrêtés et inculpés (avocate) - 30/09/2025

RDC: l'ex-président Joseph Kabila condamné à mort par contumace pour

RDC: l'ex-président Joseph Kabila condamné à mort par contumace pour "trahison" - 30/09/2025

Inclusion financière : la BCEAO lance la Plateforme PI-SPI dans l’espace UEMOA

Inclusion financière : la BCEAO lance la Plateforme PI-SPI dans l’espace UEMOA - 30/09/2025

L'ambassadeur d'Afrique du Sud retrouvé mort à Paris au pied d'un hôtel, possible suicide

L'ambassadeur d'Afrique du Sud retrouvé mort à Paris au pied d'un hôtel, possible suicide - 30/09/2025

Crise au CUSEMS : Le directoire dénonce

Crise au CUSEMS : Le directoire dénonce "un simulacre de congrès" et annonce l'auto-exclusion des fractionnistes - 30/09/2025

Braquage à Bignona : un agent Wave dépouillé de 16 millions FCFA, les suspects interpellés à Ziguinchor

Braquage à Bignona : un agent Wave dépouillé de 16 millions FCFA, les suspects interpellés à Ziguinchor - 30/09/2025

Arrestation de Pape Mahawa Diouf : l'APR exprime son indignation et exige sa libération immédiate et sans condition

Arrestation de Pape Mahawa Diouf : l'APR exprime son indignation et exige sa libération immédiate et sans condition - 30/09/2025

Mbour – Un père, son épouse et leurs filles envoyés en prison pour avoir battu leur voisine enceinte

Mbour – Un père, son épouse et leurs filles envoyés en prison pour avoir battu leur voisine enceinte - 30/09/2025

Warang – Une commerçante écoule un terrain fictif à 76 millions et bâtit son propre empire foncier

Warang – Une commerçante écoule un terrain fictif à 76 millions et bâtit son propre empire foncier - 30/09/2025

Netanyahu affirme que l'armée israélienne

Netanyahu affirme que l'armée israélienne "restera dans la majeure partie de Gaza" - 30/09/2025

Netanyahu dit qu'il n'a

Netanyahu dit qu'il n'a "pas du tout" accepté un Etat palestinien dans ses discussions avec Trump - 30/09/2025

Vélingara : Un jeune homme retrouvé mort pendu à Nianao

Vélingara : Un jeune homme retrouvé mort pendu à Nianao - 29/09/2025

14e session de l'AG du Conseil des ministres africains de l'eau: l'Afrique se dote d'une ambition commune pour l'eau avec l'adoption de la Vision 2063

14e session de l'AG du Conseil des ministres africains de l'eau: l'Afrique se dote d'une ambition commune pour l'eau avec l'adoption de la Vision 2063 - 29/09/2025

RSS Syndication