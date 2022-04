TGI de Kaolack : Un homme condamné à 02 ans de prison pour avoir volé une bonbonne de gaz et un sac de riz

L'affaire qui a été jugée au tribunal de grande instance de Kaolack est plutôt insolite. Interpellés et déférés dernièrement au parquet, Pape M. Sène et son acolyte A. Kane ont été finalement attraits à la barre pour répondre des faits qui leur sont reprochés. Poursuivis pour vol commis la nuit d'une bonbonne de gaz et d'un sac de riz chez un voisin, les deux prévenus ont tenté dans un premier temps de nier les faits en se renvoyant la balle.

Selon la partie civile, après avoir constaté que ses biens ont été subtilisés dans son propre domicile, il a été informé par une connaissance que le sieur Sène qui était l'auteur du vol, se trouvait dans un cabaret en train de siroter sa tasse de bière. Trouvé sur les lieux, Pape M. Sène a tout de suite indiqué au propriétaire l'endroit où se trouvait les produits. Lequel propriétaire a déclaré devant le tribunal que le sac de riz qu'il venait d'acheter à la boutique, était trouvé à moitié vide et la bonbonne de gaz intacte.

Les deux prévenus ont commencé à s'accuser mutuellement et chacun de son côté jurant devant le président du tribunal que c'est l'autre qui portait la marchandise qui devait être vendue à la gérante du cabaret.

N'ayant pas pu justifier la participation au vol commis la nuit du sieur Kane, le tribunal a décidé de le relaxer purement et simplement pour bénéficier du doute. Quant au sieur Sène, le tribunal l'a condamné à 02 ans de prison dont 03 mois ferme...