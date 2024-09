Sûreté urbaine (Su) : Me Moussa Diop dépose une plainte contre son mandataire Boubacar Camara

Le président du mouvement And Gor Yi Jotna, Me Moussa Diop a déposé une plainte à la sûreté urbaine de Dakar contre son mandataire Boubacar Camara introuvable et injoignable jusqu’à ce dimanche, date de clôture des dépôts de candidatures en perspective des élections législatives du 17 novembre prochain.

« Suite à l'abus de confiance manifeste dont a été victime le Parti AG/JOTNA pour confiscation de ses listes de candidats et documents originaux permettant de participer aux élections Législatives du 17 novembre prochain et en ma qualité de Président dudit parti, je viens de déposer une plainte pénale à la sûreté urbaine sous le numéro MT 5499 / SU contre le sieur Boubacar CAMARA mandataire » a déclaré Me Moussa Diop qui a finalement suivi les conseils de la plupart des internautes qui l’encourageaient à sévir contre Boubacar Camara.