Sonko « déloge » ses militants des réseaux sociaux : « Bayilén Wax dju sew dji ci Facebook bi ! Andoul ak Xeex bi... »

Il est clair que le leader de Pastef est l’homme politique qui a le plus de militants actifs sur les réseaux sociaux. Un élément important certes pour Ousmane Sonko, mais pas toujours productif, notamment quand les partisans s’adonnent à des publications bidons ou à la limite, préjudiciables.



Dans sa déclaration ce lundi, Ousmane Sonko appelle les Pastéfiens à plus de vigilance. « Vous devez dépasser le stade où vous êtes victimes de vos publications. Ces futilités ne nous mèneront nulle part.



Elles ne font que nous retarder dans le combat », indique le président du parti Pastef appelant ses souteneurs à d’autres méthodes plus stratégiques face au régime de Macky Sall qui, selon lui, ne lui fera pas de cadeau.