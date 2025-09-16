Soirée dansante à Fass-Mbao : deux agresseurs armés de couteau neutralisés et arrêtés

La fête s’est terminée dans la violence à Fass-Mbao. Le poste de police de Diamaguène Sicap-Mbao a procédé à l’interpellation de deux individus accusés de tentative de vol avec violence, commis de nuit et en réunion.



Les faits se sont déroulés à la sortie d’une soirée dansante organisée au centre polyvalent de Fass-Mbao. Les mis en cause ont violemment attaqué de jeunes participants. L’un des plaignants a même reçu un coup de couteau à la main lors de l’agression.



Grâce à la riposte collective de ses amis, l’un des agresseurs a pu être maîtrisé, mais il a été sévèrement pris à partie par la foule avant d’être évacué, grièvement blessé, à l’hôpital de Pikine.



L’enquête diligentée par la brigade de recherche a rapidement permis de remonter la piste de son complice, interpellé peu après à Fass-Mbao.



Les deux suspects, mis en cause dans cette attaque nocturne, ont finalement été déférés devant le parquet.