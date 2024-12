Six migrants découverts morts dans des embarcations arrivées aux Canaries

Six personnes ont été découvertes mortes à bord de plusieurs embarcations arrivées au cours des dernières heures au large de l'île d'El Hierro, dans l'archipel des Canaries, ont annoncé mercredi les services d'urgence espagnols.



Au total, quatre embarcations ont été prises en charge par les secours près de cette île, la plus petite de l'archipel espagnol situé au large des côtes du nord-ouest de l'Afrique.



L'une d'elles a pu rejoindre le port d'El Hierro, "où a été constaté le décès de quatre personnes, puis d'une cinquième, victime d'un arrêt cardio-respiratoire", a indiqué le service d'urgence 112 sur son compte X.



Les trois autres bateaux ont été interceptés par les services de secours au large d'El Hierro, selon le service d'urgence, qui précisé qu'une autre personne décédée se trouvait à bord d'une de ces embarcations.



Le nombre total de personnes qui étaient présentes à bord de ces bateaux n'est pas encore connu, a précisé à l'AFP une porte-parole du 112.



Le nombre de migrants entrés de façon irrégulière en Espagne via les îles Canaries a fortement augmenté ces derniers mois, jusqu'à dépasser fin novembre le record annuel établi en 2023, selon le ministère de l'Intérieur.



D'après les données mensuelles du ministère, 41.425 migrants ont ainsi accosté dans cet archipel espagnol entre janvier et novembre, contre 39.910 sur l'ensemble de l'année dernière.



Ces arrivées massives ont poussé les autorités des Canaries à tirer la sonnette d'alarme, se disant notamment incapables de gérer l'afflux de mineurs non accompagnés, qu'elles doivent prendre en charge dans des centres d'accueil.



Selon les autorités, des milliers de personnes sont mortes ces dernières années en tentant de rejoindre l'Europe par la route de l'Atlantique depuis l'Afrique, principalement via les Canaries.



Les fréquents naufrages n'empêchent pas cet itinéraire de gagner en attractivité, car il est moins surveillé que la route méditerranéenne.