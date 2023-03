Situation politique du pays : Les jeunes républicains de Birkelane apportent leur soutien au président Macky Sall et invitent la jeunesse à faire preuve de discipline

Revenant sur les réalisations du régime en place, la jeunesse républicaine du département de Birkilane de faire un petit listing. "En témoignent les nombreuses réalisations dans la commune et le département de Birkelane (Promovilles, les emplois du programme xeeyu ndaw yi, l’électrification rurale, la construction en cours de la maison de la jeunesse et de la citoyenneté, les bénéficiaires de l’ISMEA...) Devant Dieu, devant les Hommes et l'Histoire se souviendra, nous avons le devoir impérieux de témoigner aujourd'hui et ici à Birkelane que le PSE demeure le programme le plus ambitieux et le plus révolutionnaire en terme de réalisations et d'investissements dans tous les secteurs".

Concernant les actes de violence notés dernièrement dans notre pays, la JRDB d'inviter "la jeunesse du département de Birkilane à cultiver les valeurs qui fondent et valorisent notre société. Faites preuve de discipline, de ponctualité, de rigueur, d’intégrité avec une ferme détermination d'être utile et surtout d’humilité car la modestie est la preuve d’une grande force de caractère. Travaillez! Travaillez! C’est le refrain des courageux car le monde d'aujourd'hui appartient aux vaillants.Travaillez et parlez peu, agissez car si les parleurs sèment, ce sont les silencieux qui récoltent. Cette jeunesse saine, consciente et disponible pour les grands chantiers de l’État, est prête à accompagner avec tous les responsables (élus et nommés) du département le président Macky Sall pour un deuxième quinquennat dans la mesure où cette candidature est juridiquement acceptable, politiquement légitime et économiquement souhaitable par tous les patriotes posés qui comprennent les projets et programmes du Président".

Pour les prochaines échéances, la jeunesse de Birkelane de rappeler certaines doléances. "Ainsi pour une large victoire en 2024 nous invitons le PRESIDENT MACKY SALL à accorder la priorité au désenclavement du département de BIRKELANE par le bitumage des axes routiers : Birkelane Mabo Touba Saloum et Birkelane Touba mbéla Gniby, l'électrification rurale très faible, la construction du centre de santé de Birkelane, la construction d'un deuxième forage à BIRKELANE mais aussi et surtout promouvoir les jeunes et les cadres du département".

La jeunesse républicaine du département de Birkelane a fait face à la presse cet après-midi pour se prononcer d'abord sur la situation politique du pays relativement à la montée en puissance des actes de violence. "Dans un contexte politique où le tensiomètre dépasse la normale, où les opposants divisés, immatures et en quête de posture, rivalisent d'impertinence et d'imposture au lieu de programmes ou de visions pour notre cher Sénégal, où des acteurs de l'opposition surpassent les comédiens attitrés tels le Malade imaginaire de Molière réadapté et joué entre la scène du tribunal et la salle de l'hôpital, la jeunesse républicaine du département de Birkelane dans son entièreté (COJER, MEER) sur initiative des AMAZONES de l’APR réaffirme son soutien indéfectible aux institutions, aux FDS et au président de la République qui a fini par mettre le Sénégal sur la voie de l'émergence".