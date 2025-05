Situation économique du pays : Le Dr Souleymane Mbengue préconise une politique de relance budgétaire fondée sur l’intervention active de l’État...

Aujourd’hui, dans un monde marqué par des crises économiques et géopolitiques, la question de la relance budgétaire reste centrale. Les gouvernements doivent arbitrer entre le soutien à l’économie et la maîtrise des déficits et endettement.



Selon Mr Souleymane Mbengue, l’approche keynésienne demeure une référence incontournable lorsque les marchés peinent à rebondir par eux-mêmes. Le Président de l’URV Ligeey Senegal préconise une politique économique basée sur une relance budgétaire à la lumière de la thèse de John Maynard Keynes, économiste britannique du XXe siècle. Dans un contexte de ralentissement économique sévère que notre cher Pays traverse douloureusement avec ses lots de connaissances terribles sur la population, il s’avère nécessaire et impérieux de chercher des stratégies pour stimuler la croissance et éviter une éventuelle récession prolongée. Mr Mbengue précise qu’il impute entièrement la responsabilité au pouvoir précédent, eu égard aux malversations financières soulevées par les rapports de nos organes de contrôle sur la gestion des fonds publics, au manque de sincérité et de transparence de certaines de nos autorités politiques sortantes allant jusqu’à falsifier les chiffres du déficit budgétaire et de l’endettement sans oublier les dettes cachées pour des raisons inadmissibles inexplicables et inconcevables. Mr Mbengue encourage le gouvernement en place à œuvrer inlassablement pour acquérir dans les meilleurs délais notre souveraineté monétaire.