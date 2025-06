Signature d'un partenariat stratégique entre TDS-SA et TNTSAT AFRICA : Le Groupe EXCAF Télécoms exprime son indignation

Le Groupe EXCAF Télécoms a rendu public un communiqué exprimant sa "vive indignation" concernant la signature annoncée d'un "partenariat stratégique" entre TDS-SA, l'opérateur national de télédiffusion du Sénégal, et TNTSAT AFRICA, une société malienne spécialisée dans la diffusion satellitaire en Afrique de l'Ouest.



EXCAF Télécoms dénonce cette initiative, la considérant comme une tentative illégale de se substituer à ses propres prérogatives.



Des missions déjà confiées à EXCAF Télécoms

Selon les informations relayées par les médias, ce partenariat entre TDS-SA et TNTSAT AFRICA porterait sur la fourniture de 16 000 décodeurs hybrides, l'intégration d’un système de cryptage sécurisé, le renforcement des capacités de diffusion avec de nouveaux équipements de pointe, ainsi que la mise à disposition d’un système FlyAway mobile pour la couverture d’événements.



Or, le Groupe EXCAF Télécoms rappelle que "toutes ces missions relèvent précisément du champ d’action confié au Groupe EXCAF Télécoms dans le cadre d’une convention dûment signée avec l’État du Sénégal." Pour EXCAF, cette initiative unilatérale de TDS-SA constitue "une tentative inacceptable de se substituer illégalement à EXCAF, en développant une offre parallèle hors de tout cadre légal et contractuel".



Une rupture abusive et un lourd préjudice

Le Groupe EXCAF, se présentant comme un "acteur historique et stratégique du paysage audiovisuel sénégalais depuis plus de trente ans", affirme avoir assuré "avec compétence, loyauté et engagement la transition numérique, l’accès aux décodeurs, la couverture du territoire et la maintenance technique de la TNT au Sénégal". Il regrette amèrement que "cette mission que TDS-SA semble aujourd’hui vouloir détourner au profit d’un opérateur étranger, dans des conditions opaques et sans aucun respect des engagements antérieurs".



Enfin, EXCAF Télécoms souligne que cette opération survient après une "rupture abusive, unilatérale et injustifiée de la collaboration entre TDS-SA et EXCAF". Une décision qui, selon le groupe, a "non seulement fragilisé un partenariat stratégique public-privé, mais surtout causé un lourd préjudice économique, technique et moral à notre groupe, à nos équipes et à l’ensemble de notre écosystème".