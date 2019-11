Sicap Karack : Comment le corps sans vie de l’adjoint du commissaire de Jaxaay a été découvert ...

La révélation émane de sources policières et très proches du disparu. Alain Hunlede qui occupait le poste d'adjoint au commissaire de police de Jaxaay a été retrouvé mort chez lui. Le corps sans vie a été découvert dans sa chambre alors que la veille, rappelle ses camarades, le natif de Ziguinchor ne souffrait apparemment d’aucune pathologie susceptible de lui ôter la vie.

Constatant son absence très inquiétante dans la mesure où son téléphone portable sonnait dans le vide, le commissaire de Jaxaay et ses hommes ont fait un tour dans sa chambre située à la Sicap Karack. C’est là, renseigne la même source policière, que le corps sans vie d’Alain Hunlede a été retrouvé. Au sein de sa corporation, il est décrit comme étant un agent dynamique, rigoureux et très engagé.

Le corps sans vie de ce membre de la 44ème promotion de l’Ecole nationale de police a été mis à la disposition des médecins légistes pour les besoins de l’autopsie. En outre, une enquête policière a été ouverte en ce sens.

Crise cardiaque ou pas, les résultats permettront de savoir les causes exactes de la mort du juriste privatiste qui a rejoint la Police nationale il y a juste trois ans.