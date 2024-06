Serigne Mbacké Abo Thiam, député Pds : « Le débat sur la DPG est inutile »

La déclaration de politique générale est importante mais c’est un débat qui est inutile à mon avis. Les urgences sont ailleurs » a soutenu Serigne Mbacké Abo Thiam. Le parlementaire du groupe parlementaire Liberté et Démocratie venu pour les besoins du débat d’orientation budgétaire de l’exercice 2025 a répondu à la question du débat soulevé sur la déclaration de politique générale.





A l’en croire, « le débat d’orientation budgétaire est très important car il prépare le budget du Sénégal pour l’année 2025. A mon avis, aucun sujet ne doit être au-dessus du DOB. C’est ce sujet qui m’a emmené ici et rien d'autre. On est là pour parler de ce sujet pas de la DPG » balafre le parlementaire du groupe Liberté et Démocratie.