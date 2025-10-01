Serigne Mansour Sy Djamil alerte : "70 femmes meurent chaque année en couches à Saint Louis"

À Dakar, le forum consultatif sur l’autonomisation des femmes et la restauration de l’environnement pour la paix a révélé une vérité implacable : sans les femmes, la lutte contre la dégradation climatique et l’instabilité au Sahel est perdue d’avance.



Francis Corea, représentant du Conseil africain des chefs religieux, a martelé que les « femmes de foi » sont à la fois formatrices, conseillères et leaders capables d’inspirer leurs communautés et de mobiliser autour des projets écologiques. « Elles sont multitâches, influentes, et essentielles pour stopper l’avancée du désert », a-t-il insisté, en appelant à leur implication massive dans la prévention des conflits.







Dans la même veine, Serigne Mansour Sy Djamil, guide religieux et co-président du Conseil mondial de l’Union pour la paix, a dénoncé l’indifférence face à la mortalité maternelle au Sénégal. « À Saint-Louis, 70 femmes meurent chaque année en donnant la vie, c’est inadmissible », a-t-il déclaré, rappelant l’urgence d’investir dans la santé des femmes et de s’inspirer des bonnes pratiques internationales. Pour lui, la clé réside dans une action conjointe entre l’État, les organisations féminines et les leaders religieux, comme cela avait été le cas dans la lutte victorieuse contre le SIDA au Sénégal.

