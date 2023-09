Serigne Babacar Sy Mansour bénit Macky Sall: « Que le Tout Puissant guide tes pas et facilite tes projets… »

Le chef de l’Etat a fait ses adieux en tant que président de la République du Sénégal au Khalife Général des Tidiane Serigne Babacar Sy Mansour. Une rencontre à 48h du Mawlid Naby. Le Président Macky Sall est accompagné par une délégation composée du président du conseil économique, social et environnemental, Abdoulaye Daouda Diallo, du Premier ministre Amadou Bâ, du ministre de l’intérieur, de Abdou Mbow, président de la commission des lois à l’Assemblée nationale et de Abdoulaye Diouf Sarr directeur du Fonsis.



Dans son discours, le Khalife Général des Tidiane, après avoir formulé des prières pour le Président et sa délégation, s’est particulièrement adressé au chef de l’Etat à qui il souhaite un futur prometteur après sa fonction de chef d’Etat. « Que le Tout Puissant t’accompagne dans tes futurs projets. Il avait été prévu que c’est ici que vous devriez vous arrêter. Il en est ainsi et que Dieu facilite le travail à votre successeur » confie le guide religieux qui n’a pas manqué de faire le tour des projets du régime de Macky Sall à Tivaouane.