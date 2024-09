Sénégal : le PM Ousmane Sonko annonce la présentation d’un nouveau référentiel le 7 octobre prochain.  

Le Premier ministre, Ousmane Sonko, a annoncé ce jeudi, dans les locaux de la Primature, la présentation d’un nouveau référentiel le 7 octobre prochain. À l'occasion, le PM a souligné l'importance d'une évaluation rigoureuse de la situation économique du Sénégal avant de dévoiler ledit document.



« Il est important pour nous de faire le point. » Cette situation de référence n’a rien à voir avec ce que nous allons vous présenter le 7 octobre. « Vous ne pouvez pas faire de projection sur les 25 prochaines années si vous ne faites pas l’état des lieux et de la situation dans laquelle se trouve le pays », a déclaré le PM.



Toujours au cours de ce point de presse du gouvernement sur le dressage de la situation économique du pays, il a révélé ceci :



« Nous avons toujours dit au peuple sénégalais que nous les menerions au sommet des gratte-ciel. » Et je confirme ici que, par la volonté de Dieu, nous le ferons. Cependant, même si nous avions quelques éléments de preuve, la situation du pays n’était pas au beau fixe. Nous étions loin de nous imaginer que la réalité était bien plus catastrophique que prévu. Nous avons promis d’accélérer les choses et d’amener le pays au sommet. Mais, après l’inventaire des lieux, nous nous sommes rendu compte que le pays se trouvait au quatrième sous-sol. Il nous faudra faire un effort de rattrapage qui exigera de nous tous des sacrifices », a-t-il souligné.