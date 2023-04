Sénégal / Vols internationaux : L’Europe, plus présente avec un trafic de passagers de 45% en progression depuis 2019 (Rapport)

L’étude annuelle de l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie a montré que le trafic des compagnies nationales a plus enregistré des étrangers que des passagers d’autres parties du globe. Une représentation graphique a montré cette proportion qui est d’ailleurs plus remarquable avec les européens qui se sont le plus déplacés en passant par l’aéroport international Blaise Diagne. La répartition du trafic passager par origine et destination révèle que l’essentiel du trafic se fait avec l’Europe. L’évolution de cette répartition est ainsi faite : En 2019, les passagers de l’Afrique de l’Ouest ont atteint 26%, l’Europe 43% tandis que les autres pays de l’Afrique ont atteint 20%. L’année suivante, le trafic pour l’Europe augmente de 7% par rapport à 2019 et 27% pour l’Afrique de l’Ouest. Même si en 2021, c’est 46% de passagers Européens qui ont été enregistrés, la tendance est toujours dynamique car, cela s’est poursuivi en 2022 (45%).



Les deux compagnies sénégalaises qui ont largement participé à ce trafic sont : Trans Air et Air Sénégal avec des activités aériennes allant de 4% en 2019 à 9% en 2022. Les autres pays qui n'ont pas un fort pourcentage dans ces compagnies, sont généralement ceux de l'Amérique et de l'Asie.