Sénégal : La 9ème édition du Forum Mondial de l'Eau reportée jusqu’à… 2022

La 9ème édition du Forum Mondial de l'Eau initialement prévue en mars 2021, est reportée d'une année. Une décision prise d'un commun accord par le Sénégal et le Conseil mondial du forum de l’Eau. « Ce décalage d'une année, selon le site Financial Afrik, s'explique par la situation pandémique liée à la Covid-19. Le 9ème Forum Mondial de l’Eau aura lieu donc à Dakar du 21 au 26 mars 2022. »



Financial Afrik de rappeler que cette rencontre « est une première pour l’Afrique subsaharienne. Placé sous le thème de "La sécurité de l'Eau pour la paix et le développement", le forum devrait apporter des réponses concrètes pour un monde résilient où la gestion de l'eau et l'assainissement, pilier 6 des objectifs de développement durable (ODD) constituent la pierre angulaire de toute politique de développement. »



Ce rendez-vous entre les expériences africaines et celles du reste du monde sera présidé en 2021 par de nombreux évènements préparatoires sur tous les continents afin de placer l'eau au centre des décisions politiques.



Le Sénégal, hôte du 9e forum Mondial de l'Eau, au nom de l’Afrique, organisera un sommet des chefs d'État en marge de cette rencontre à dimension mondiale.