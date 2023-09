Sénégal -Candidat de Benno Bokk Yakaar à la présidentielle de 2024 : Amadou Bâ…comme une évidence

Amadou Ba est le choix naturel qui s’est imposé au Président Macky Sall. L’homme âgé de 62 ans est l’actuel chef du gouvernement. Le grand commis de l’état maîtrise à la perfection les rouages de l’Etat. En le choisissant, le Président Macky Sall a choisi la continuité de sa politique économique, sociale et environnementale. Amadou Bâ est celui qui a conduit le PSE, à ces débuts jusqu’à nos jours.

Mais le technocrate qu’il est a su se forger une personnalité politique et dirigeant les ministères de l’économie, des finances, du plan et des Affaires étrangères. C’est dire que l’homme a le profil de l’emploi...



Pouvait-il en être autrement ?

Amadou Bâ a su attendre son heure et a pu fédérer autour de sa personne beaucoup des responsables de l’Apr, même certaines voix s’étaient élevées pour manifester leur désir de briguer les suffrages des sénégalais sous la bannière BBY.



Amadou Bâ même s’il ne fait pas l’unanimité au sein de sa propre formation, il jouit d’une bonne réputation. Mais aussi, il est considérer comme étant celui qui peut rassembler le maximum de responsables autour de sa personne. D’ailleurs, certains cadres de l’Alliance pour la république (APR) lui ont déjà manifesté leurs soutiens les ministres Cheikh Oumar Hann (Éducation nationale), Abdoulaye Saydou Sow (Urbanisme), Abdou Karim Fofana (Commerce et porte-parole du gouvernement), Doudou Ka, ou encore Lat Diop (Lonase)…



Benno Bokk Yakaar avait-il un meilleur profil ?

Amadou Bâ a le profil de l’emploi… très proche des populations et de leurs préoccupations, l’homme des Parcelles Assainies est un pure produit de l’école publique sénégalaise au vu de son cursus et de sa trajectoire. L’actuel Premier ministre de Macky Sall est un modèle de fidélité et de loyauté. Qui a l’ambition de poursuivre les chantiers de son mentor…



Amadou Bâ avait-il une longueur d’avance sur les autres ?

Impliqué au plus profond de la mise en œuvre du PSE, Amadou Bâ a aussi de solides attaches au niveau international. Il maitrise les rouages des institutions financières notamment le FMI et la Banque mondiale. Il a piloté l’essentiel des grands projets du chef de l’état lors de son passage au ministère de l’Economie et des Finances.



Le choix de Amadou Bâ est comme une évidence. Le Président a opté pour celui qui est considéré comme l’homme de la situation pour maintenir encore BBY au pouvoir. Mais le chef de l’état est conscient qu’il faut une implication de tous et une unité sans faille pour y arriver. La mission est certes difficile, mais pas impossible.



Le temps lui étant compté, Amadou Bâ doit endosser le plus rapidement le costume de candidat de la majorité présidentielle. Il doit fédérer tout le monde sans exclusive. Mais surtout donner des gages sur sa capacité à proposer aux électeurs un programme convaincant au-delà du bilan de Macky Sall dont il est comptable…