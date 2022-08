Sécurité et résilience en Afrique : Le Japon annonce une enveloppe de 30 milliards de dollars

Le sommet international de Tokyo pour le développement de l’Afrique a pris fin ce dimanche, avec des conclusions auxquelles, le président Macky Sall a assisté.

Ayant débuté le samedi, au Palais des Congrès de Tunis, avec la participation d'officiels, d'hommes d'affaires, d'organisations internationales et de dirigeants de 48 pays, le sommet s’est réuni autour de trois principaux points : la paix et la stabilité, une société résiliente et durable, et la croissance de l’Afrique pour un développement vigoureux.

Au terme des échanges, le Premier ministre japonais Fumio Kishida a annoncé, après l’adoption de la déclaration de Tunis par les dirigeants japonais et africains, un financement de 30 milliards de dollars destiné au développement de l'Afrique pour les trois prochaines années. Il a été concrètement question pour les pays ayant participé à ce 8e sommet de la TICAD, d’évoquer l’accélération de la croissance avec des investissements dans l'économie verte et les start-up, une économie résiliente avec un soutien à la production de médicaments et vaccins, la sécurité alimentaire et enfin, la paix et la sécurité en soutenant les médiations et la prévention des conflits.

Dans leurs discours, le président en exercice de l’Union Africaine, Macky Sall et son homologue, Kaïs Saïed ont plaidé une nouvelle approche internationale pour l'aide au développement à l'Afrique et la transformation de la dette en investissements.

Cette initiative du Japon qui date de 1993, a pour objectif de renforcer le dialogue politique entre les dirigeants africains et les partenaires au développement afin de relever les défis auxquels le continent doit faire face.