Secrétariat Général de l’AFP : Un consensus se dessine autour de Mbaye Dione

L’Alliance pour la République tient en ce moment son 3e congrès ordinaire, présidé par Moustapha Niass et en présence de toutes les délégations régionales. Si les prises de parole se succèdent, l’officialisation du successeur de Moustapha Niass n’a pas encore eu lieu. Cependant, selon nos sources, un consensus se dégagerait autour de Mbaye Dione, malgré la candidature remarquée de Pape Sagna Mbaye.



Le député Mbaye Dione a été le premier responsable national des jeunes du parti lors du premier congrès ordinaire en 2003, avant de diriger la jeunesse du mouvement jusqu’en 2008. Militant à la base depuis 2009, il a ensuite été président de la communauté rurale de Ngoudiane. Entre 2011 et 2012, il a occupé le poste de responsable régional du parti à Thiès et est devenu membre du bureau politique.



Figurant aujourd’hui parmi les maires de l’AFP et étant le seul député du parti, Mbaye Dione apparaît comme un cadre capable de maintenir haut le flambeau progressiste.