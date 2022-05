Scènes de violence et meurtres / Imam Alioune Moussa Samb aux autorités : « Si nous n’appliquons pas la Charia, notre responsabilité sera grande… »

Après son « Salama » mettant fin à la prière de la Korité, l’Imam Alioune Moussa Samb a lancé un message à l’endroit des autorités pour que des mesures soient prises sur ce qui se passe aujourd’hui dans notre société. Récemment, des scènes de violence sont de plus en plus notées dans la société.



Pour y remédier, l’Imam de la grande mosquée de Dakar estime que la solution serait de punir ardemment des auteurs de ces actes ignobles que notre pays n’a jamais connu. C’est une lourde responsabilité que de laisser ces gens évoluer dans la société sans prendre les mesures qui s’imposent.



« Si nous ne prenons pas garde face à cette situation, elle risque de dégénérer. Si quelqu’un commet un crime, mais il faut appliquer la Charia et le sanctionner à hauteur de son acte. Sinon, nous aurons toujours à constater les dégâts », estime l’Imam, peiné par ces actes inhumains qui entachent la société.