Scandale présumé au Parc des Technologies Numériques (PTN) de Diamniadio: Amy Samaké et Cie édifiés ce jeudi

Dans ce dossier qui évoque un présumé scandale autour du Parc technologique de Diamniadio relevé par L'Observateur, Libération revient sur les rebondissements.



En effet, le parquet financier a ouvert une information Judiciaire pour détournement de deniers publics, complicité de détournement de deniers publics et blanchiment de capitaux portant sur le montant de 1,476 milliard de Fcfa.



Adjudicataire du marché portant aménagement du site, Amy Samake est visée au premier plan en même temps qu'un ancien coordonnateur du Parc des technologies numériques de Diamniadio. Le parquet a requis contre eux le mandat de dépôt et le placement sous bracelet électronique du Dage du ministère de tutelle. Le dossier a été confié au juge du troisième cabinet financier, Babacar Diop.



Rappelons que le marché portait sur un montant global de 2 milliards de Fcfa entièrement payé avant même le début des travaux. L'expertise de l'Ageroute a révélé que les montants engloutis dans les travaux avoisinent 500 millions de Fcfa.



En faveur d'un retour de parquet, Amy Samaké et Cie seront édifiés sur leur sort ce jeudi. Selon nos informations, Amy Samaké a proposé de cautionner.