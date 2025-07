Scandale au sommet de l’environnement : Le financier du projet Waca épinglé pour un détournement de 47 millions FCFA

Un nouveau scandale financier vient ternir l’image d’un programme censé protéger la nature. Ousmane Diop, responsable financier du Programme des zones côtières ouest-africaines (Waca), a été cueilli par la Section de recherches (Sr) puis déféré au parquet mercredi, comme l’a révélé le quotidien Libération. L’accusation ? Un détournement présumé de 47,2 millions de FCFA, accompagné de faux en écriture privée de banque et abus de confiance.







Le programme Waca, porté par l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), vise à renforcer la résilience des écosystèmes côtiers de l’Afrique de l’Ouest. Il bénéficie de l’appui stratégique de la Banque mondiale et de l’UEMOA. Dans ce projet régional d’envergure, Ousmane Diop occupait un poste clé : celui de gestionnaire administratif et financier.







Un système d’avances… et de silences





Selon Libération, les membres du projet, y compris des responsables comme Nyandry Rakotoharintsifa, directeur régional, et le chef du service finances, recevaient régulièrement des avances sur frais lors de leurs missions. Une fois celles-ci terminées, les reliquats devaient être restitués au financier Diop, qui était chargé de reverser les sommes non utilisées sur le compte officiel du projet ouvert à Ecobank.







Mais un grain de sable est venu enrayer la machine. Alerté par des chiffres incohérents, Malé Diagana, expert en environnement et coordonnateur du projet, a demandé un état détaillé des mouvements de fonds. C’est là que tout a basculé.







Faux fichiers, faux reçus, vraies suspicions





Pour éviter les soupçons, Ousmane Diop a tenté une manœuvre risquée : il a fourni un fichier Excel falsifié, accompagné de deux faux reçus de versement portant le logo d’Ecobank. Une tentative désespérée pour masquer la réalité : aucun des fonds n’avait été reversé sur le compte du programme.







Pis encore, l’enquête a révélé que le mis en cause avait tout bonnement détourné les fonds à son propre profit, trahissant ainsi la confiance de ses collègues et partenaires. Un abus d’autant plus grave que le projet Waca œuvre dans un domaine sensible : la préservation des zones côtières, déjà fortement menacées par les effets du changement climatique.







Arrestation et transmission au parquet





Face à ces faits accablants, la Section de recherches n’a pas tardé à intervenir. Ousmane Diop a été arrêté puis présenté au procureur ce mercredi.