Saraya / Recrutement de la main-d’oeuvre locale non qualifiée : le préfet rétablit l’orthodoxie administrative.

C'est au cours d'une rencontre tenue ce jeudi 7 septembre 2023 avec des sociétés minières, présidentes d'organisations de femmes, jeunes...que le Préfet de Saraya, Cyprien Antoine Ballo a expliqué les raisons qui l'ont poussé à prendre un Arrêté modifiant et remplaçant l'Arrêté Numéro 033/PD/SRY du 16 Août 2016 portant création de commissions chargées du recrutement de la main d'œuvre non qualifiée au niveau des communes du département de Saraya.Ce faisant, "dans l'ancien Arrêté, les commissions étaient présidées par des Chefs de village ou délégués de quartier faisant des Sous-Préfets des coordonnateurs. Autrement dit, ce sont les Chefs de village qui rendaient compte aux Sous-Préfets. Ces derniers sont presque les adjoints de ces chefs de village, dixit le Préfet. Ce qu'il juge anormal.Aussi, l'absence des femmes dans le précédent Arrêté constitue une entrave à la dimension genre.Le Préfet, pour corriger ces anomalies, a décidé de prendre ce nouvel Arrêté avec l'implication du Pôle emploi, l'ANPEJ, l'Espace Sénégal Services, des organisations de femmes, jeunes...Selon les dispositions de cet Arrêté, les commissions existantes (Sabodala, Khossanto, Bembou, Madina Baffé, Missirah Sirimana et Saraya) sont maintenues dans ces localités respectives. À l'exception de Saraya où la commission est présidée par le Préfet, les autres sont placées sous la présidence des Sous-Préfets.Ainsi, l'orthodoxie administrative est rétablie selon Cyprien Antoine Ballo.Il a promis une plus grande transparence dans le recrutement. Et pour celà, poursuit le Préfet, aucun quota ne sera donné à un membre de ces six commissions.En tout état de cause, le Préfet est strict sur l'application de l'arrêté et il ne tolérera aucun recrutement en dehors des commissions présidées par les Sous-Préfets dans les arrondissements.À l'unanimité, les sociétés minières présentes ( SGO, MANAGEM GROUP, ex I AM GOLD, AFRIGOLD, BARRICK GOLD) ont décidé de se conformer à l'Arrêté Préfectoral.Toutefois, par souci de respecter la loi sur le contenu local, les représentants de ces entreprises minières pensent que le recrutement de la main d'œuvre locale non qualifiée devra être basé sur des villages directement impactés autour des mines.Une idée approuvée par le Chef de l'exécutif départemental qui a clos la rencontre en remerciant vivement les participants. Dans la série de rencontres qu’il a prévue, le préfet compte rencontrer dès demain les élus du département.