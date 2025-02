Santé et sécurité : La CSS lance la 3e édition du Concours des meilleurs Posters

Pour les conditions de participation, il s’agira de poster une page au format A2, en version PDF imprimable, avec un texte concis et des messages clairs. Toutes les images utilisées doivent être anonymes et libres de droits. Pour la vidéo, un format libre, d’une durée maximale de 2 minutes, en accord avec le thème du concours. Toutes les images doivent être libres de droits. Pour les conditions de participation, il s’agira de poster une page au format A2, en version PDF imprimable, avec un texte concis et des messages clairs. Toutes les images utilisées doivent être anonymes et libres de droits. Pour la vidéo, un format libre, d’une durée maximale de 2 minutes, en accord avec le thème du concours. Toutes les images doivent être libres de droits.

La date limite de dépôt des œuvres est fixée au 03 avril 2025 à 12 heures précises. Les œuvres (Poster ou vidéo) sont déposées à la Direction de la Prévention des Risques professionnels, siège de la Caisse de Sécurité Sociale sise Place de l’OIT, Colobane-Dakar (Sénégal).



Contacts pour plus d’informations :

• Samba Ciré SY : 77 532 60 08

• Ahmed Saloum BADJI : 77 830 05 34

La Caisse de Sécurité Sociale, a lancé ce 3 février 2025, la 3e édition du Concours des meilleurs Posters dans les domaines de la sécurité, la santé, l’hygiène, l’environnement et la qualité de vie au travail. L’initiative vise à promouvoir l’innovation en matière de sécurité et santé au travail au sein des universités et établissements de formation professionnelle et technique du Sénégal. Les étudiants sont invités à participer à ce concours et à déposer leurs œuvres avec une priorité accordée aux inscrits en Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement (QSHE).