Santé/Campagne de communication : Promouvoir un changement de comportement pour assurer un succès de la prevention.

En vue de promouvoir l’adoption de comportements nouveaux à la santé afin d’assurer un succès à la prévention, le Ministre de la santé et de l’action sociale, Mr Abdoulaye Diouf Sarr a lancé le concept Jàpp naa ci , une campagne de communication pour un changement social et comportemental qui vise à consolider les acquis et approfondir les interventions de la santé .



“Le gouvernement du Sénégal et les partenaires internationaux ont besoin de l’appui et de l’engagement des communautés pour résoudre ces problèmes” , il convient de changer lentement les normes sociales qui sous-tendent ces comportements. Cette composition s’inscrit dans Cinq domaines: Santé maternelle Néonatale et Infantile, Planification Familiale, Santé de la reproduction des Adolescents /jeunes, Pratiques Familiales Essentielles de Santé, Violences Basées sur le Genre… Cette campagne lancée officielement ce jour à Dakar sous la présence du représentant de l’USAID Mme Ramatoulaye Dioum, Directrice adjointe du bureau Santé de l’USAID/Sénégal “ des facteurs telles que l’amélioration des connaissances , les changements d’attitudes et de comportements peuvent compléter et améliorer le rôle joué par les services de santé “ dira t’elle pour enfin retorquer que le slogan de la première phase de la campagne "jàpp naa" ci qui signifie en wolof ”je l’ai soutenue” a été soigneusement choisi car cette campagne exige l’engagement personnel de chaque membre de la communauté en faveur d’une meilleure santé pour tous.