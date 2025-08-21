Sanctions Américaines contre Mame Mandiaye Niang de la CPI : "le Sénégal se tiendra résolument à ses côtés..." (Pm Ousmane Sonko)

Le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, a également exprimé sa solidarité à notre compatriote le juge Mame Mandiaye Niang de la CPI, à la suite du communiqué du Ministère de l'Intégration Africaine et des Affaires Étrangères. "Je tiens à féliciter chaleureusement Son Excellence Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, pour son leadership éclairé et sa position ferme en soutien à la Cour pénale internationale, et tout particulièrement à notre compatriote Mame Mandiaye Niang. À mon tour, je souhaite exprimer mon soutien personnel, total et indéfectible à notre compatriote, dont j’ai pu apprécier l’engagement profond envers les principes fondamentaux et sacrés de la justice, lors de l’audience que je lui ai accordée au cours de son dernier séjour à Dakar", a écrit le Pm du Sénégal sur sa page X. Ainsi, poursuit la note, "le gouvernement du Sénégal, son pays, se tiendra résolument à ses côtés pour faire face à ces mesures injustes et infondées des États Unis d’Amérique", martèle-t-il.