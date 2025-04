Saly : le commissaire Oumar Mbaye en croisade contre l’insécurité, le Croisement dans le viseur...

À Saly, station balnéaire réputée pour ses plages et sa vie nocturne, l’insécurité est depuis plusieurs années un problème persistant. Vols, agressions et trafics en tout genre ternissent l’image de la ville, en particulier autour de zones sensibles comme le Croisement Saly, tristement célèbre pour être un repaire de délinquants à certaines heures. Toutefois, l’arrivée du commissaire Oumar Mbaye marque un tournant dans la lutte contre ce phénomène.



En effet, depuis sa prise de fonction, le nouveau commissaire affiche une détermination sans faille. « Nous ne pouvons pas laisser l’insécurité gangréner cette ville. La sécurité de la population et des visiteurs est une priorité absolue », affirme-t-il. Parmi ses premières cibles : le Croisement Saly, point stratégique où se croisent routes, commerces, transports publics et, malheureusement, activités illégales.



Considéré par de nombreux habitants comme une zone à éviter dès la tombée de la nuit, le Croisement est souvent le théâtre d’agressions, de vols à la tire et de trafic de drogue. Sous la direction d’Oumar Mbaye, les forces de l’ordre y ont multiplié les patrouilles, les contrôles inopinés et les opérations de sécurisation. Résultat : une présence policière renforcée qui commence à faire reculer les actes de délinquance.



« On voit clairement la différence depuis quelques semaines », confie un commerçant installé près du rond-point. « Les jeunes qui traînaient là jusqu’à pas d’heure ont disparu. La police est beaucoup plus présente. »



Au-delà de la répression, le commissaire Mbaye a également mis en place une stratégie de prévention, en collaborant avec les leaders communautaires et les comités de quartier. L’objectif : impliquer les habitants dans la veille sécuritaire et encourager la dénonciation des comportements suspects.



Les premiers résultats sont encourageants, même si la prudence reste de mise. Le retour de la sécurité est un processus lent, et les causes profondes – comme le chômage, l’exclusion sociale ou le manque de loisirs pour les jeunes – ne peuvent être résolues par la police seule.



Malgré ces obstacles, Oumar Mbaye incarne une nouvelle dynamique à Saly. Son approche ferme mais inclusive suscite l’espoir d’un avenir plus paisible pour cette ville où cohabitent résidents, commerçants et touristes. Et si la situation au Croisement est encore loin d’être parfaite, le message est clair : l’impunité n’a plus sa place à Saly...