Les élections locales pour cette fois-ci restent les plus discutées dans la ville touristique de Saly. De trois candidats, cette ville est passée de six candidats. Le président du Mouvement pacte citoyen pour le développement du Sénégal en la personne de Pape Gana Ngom toujours arrivé deuxième durant les élections passées et seul candidat qui pouvait créer de ennuis à la coalition Benno Bokk Yakaar, a décidé d'accompagner la politique du président Macky Sall.



"Mon mouvement a été reçu par le président Macky Sall, à qui j'ai donné ma parole pour accompagner sa politique. Et pour moi, la parole est sacrée... Dès lors, je me considère à part entière membre de Benno Bokk Yakaar... Mon devoir est d'avoir une discipline de parti et de respecter la décision et les choix du président Macky Sall. Le choix porté sur mon aîné Ousmane Guèye est un choix auquel j'adhère à 200% pour respecter le pacte signé entre le président Macky Sall et moi-même", a martelé Pape Gana Ngom.



Le président du Mouvement Pacte citoyen pour le développement du Sénégal de poursuivre : "je pense que la ville de Saly est redevable au président Macky Sall car ce dernier nous a toujours honoré au vu des nombreuses réalisations émanant de sa propre volonté. Le seul cadeau qu'on puisse offrir à monsieur le président Macky Sall, c'est la victoire. D'ailleurs la victoire c'est le Duo Ousmane Guèye/Pape Gana Ngom ", a-t-il conclu...