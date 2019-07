Saint-Louis / Pape Souleymane Cissé (Commandant Légion Nord) : « en dépit de toutes les circonstances, la gendarmerie reste toujours debout pour la sécurité de la population... »

Alors qu'il présidait la finale de la coupe inter-légion de la gendarmerie nationale, le commandant de la légion Nord, Papa Souleymane Cissé a réaffirmé l'engagement et la détermination de la gendarmerie, notamment la légion Nord qu'il dirige pour assurer davantage la sécurité de la population du Sénégal.

« En dépit de toutes les circonstances, et des douloureuses circonstances, la gendarmerie reste toujours debout au service de la population pour le respect des lois et règlements … »

Suite aux évènements tragiques qui ont vu la mort de l’adjudant major Tamsir Sané, le commandant de la légion Nord Pape Souleyemane Cissé invite la population à une meilleure collaboration avec les forces de l'ordre et de sécurité en dénonçant tout acte de banditisme. Car cela permettra selon lui de mettre la main sur les délinquants.

Pour rappel, la coupe inter-légion est une tradition qui se tient chaque année pour assurer davantage une parfaite collaboration entre les différentes légions de la gendarmerie nationale du pays. Et la région de Saint-Louis a abrité cette année l'édition 2019. La finale a été remportée par la légion hors rang par un but à zéro devant la légion Sud…