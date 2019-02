Saint-Louis/ Mansour Faye sur le décès de la militante APR: "C'est un moment douloureux même le président Macky est affecté par la nouvelle "

Le maire de la commune de Saint-Louis par ailleurs coordinateur du comité électoral communal est affecté par la perte de leur militante de première heure de l'APR. Et même le leader de la coalition Bénno bokk Yakaar, Macky Sall est affecté par la nouvelle si l'on se fie au propos du premier magistrat de la ville de Saint-Louis. "Le président est affecté par la nouvelle, depuis que je lui ait informé hier soir" informe Mansour Faye. Qui regrette la perte d'une militante engagée depuis les moments les plus difficiles qu'à traversé le partie à sa création. "Depuis que le président Macky Sall était premier ministre, elle commençait à nous accompagner. C'est une expression de tristesse, c'est des moments douloureux et difficiles à la fois. Car c'est une combattante qui est partie. La preuve hier seulement elle était venue au siège pour récupérer des tissus destinés à sa base pour préparer l'accueil du président Macky et c'est là où elle a eu un malaise finalement est décès" regrette Mansour Faye dans une voix triste…