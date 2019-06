Saint-Louis/ Mame Amadou Diop (Député-maire de Richard Toll): « tous ceux qui s'agitent sur le pétrole ont une responsabilités étatiques à l'époque... faisons confiance à la justice »

Dans cette partie de l'émission Actu-Débat de la rédaction de Dakaractu Saint-Louis avec le député maire de la commune de Richard Toll que nous vous proposons, Dr Amadou Mame Diop dit ne pas compter l'attitude de certains leaders politiques qui se retrouvent aujourd'hui dans l'opposition et qui critiquent la gestion des ressources naturelles du pays. Car selon le Député-Maire Dr Amadou Mame Diop, « tous ceux-là qui agitent sur la question du pétrole avaient des responsabilités étatiques à l'époque ». Selon toujours le député maire de Richard Toll, « c’est l’ex premier ministre du gouvernement de Macky Sall d’alors, Abdoul Mbaye qui avait signé le décret. Et l’ex-ministre de l'énergie Thierno Alassane Sall avait signé l'arrêté de cession entre Petrotim, Cosmos et BP. Et à l'époque personne parmi ces leaders cités n'avait pas voulu éclairer la lanterne des citoyens sur cette question. Pourquoi attendre leur départ du gouvernement pour défendre une idée contraire de ce qu'ils avaient toujours soutenu et approuvé ».

A cet effet Dr Amadou Mame Diop invite ses camarades politiques à faire preuve de responsabilités en mettant en avant l'intérêt du pays tout en faisant confiance à la justice qui s'est engagée à faire éclater toute la lumière sur cette affaire.

Vous pouvez lire l'intégralité de l'émission Actu-Débat très prochainement...