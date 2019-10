Saint-Louis / Journée internationale de la Canne blanche : Les aveugles plaident pour leur accompagnement technique et financier

Tout comme à Dakar et Thiès, la région de Saint-Louis a célébré la journée internationale de la Canne blanche.

Placée sous le thème "l'éducation inclusive, quelle place pour les aveugles", cette journée a permis de faire la situation nationale et internationale des personnes vivant avec cet handicap.



Selon Mamadou Lamine Faty, le Directeur de la Promotion et de la Protection des Personnes Handicapées au ministère de la santé et de l'action sociale, les statistiques mondiales font état de 285 millions de personnes souffrant de déficience visuelle dont 39 millions d'aveugles. Et au Sénégal, près de 200 mille personnes souffrent de déficience visuelle, ce qui représente 1,5% de la population en 2010 en valeur relative.

Ce qui montre l'ampleur du phénomène mondial qui doit amener les gouvernants à développer des mesures préventives pour optimiser la gestion de ces déficiences.



La Convergence des Aveugles pour l'unité et la solidarité à travers son président Abdou Cogna Diop a saisi cette occasion pour plaider pour une meilleure prise en compte des enfants aveugles et mal voyants dans l'éducation, de faciliter les jeunes diplômés aveugles l'insertion professionnelle, mais également de créer les conditions pouvant permettre aux autres aveugles jeunes et femmes qui n'ont pas eu la chance de faire les bancs, de pouvoir disposer de financement afin de pouvoir se lancer dans l'entreprenariat.

Le Président demande également un accompagnement technique et financier des aveugles de la part du gouvernement...