Saint-Louis / Effondrement de l'école Cheikhou Touré de Guèt Ndar : Les précisions de l'IEF Cheikh Yaba Diop

L'avancée de la mer continue de faire son lot de dégâts dans la Langue de Barbarie à Saint-Louis.

En effet, après l'effondrement de la dalle d'une maison à Ndar Toute, qui avait fait deux morts et des blessés, c'est au tour de l'école Cheikhou Touré de Guet Ndar de subir les vagues dévastatrices de la mer.

La majeure partie de l'école s'est effondrée ce week-end.

Mais il y a eu plus de peur que de mal si l'on se fie au propos de l'inspecteur d'éducation et de la formation de la commune de Saint-Louis, Cheikh Yaba Diop. Selon lui, "l'école n'était pas fréquentée par les élèves. Elle a été fermée suite à un arrêté préfectoral au mois de Mars 2018".

L'inspecteur précise également que les élèves ont été redéployés dans les autres établissements scolaires de la commune de Saint-Louis.

"Suite à cet arrêté préfectoral, nous avons pris des mesures d'accompagnement pour redéployer tous les élèves dans les autres établissements de Saint-Louis". Avant d'ajouter : "hormis ces mesures prises pour le redéploiement des élèves, l'école sera reconstruite pour faciliter à la population de la Langue de Barbarie, l'accès à un enseignement de qualité".