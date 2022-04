Sahel : Augmentation du nombre de décès dus au terrorisme en 2021 (Rapport)

L’Institut pour l’Économie et la Paix a rendu public son indice global de terrorisme pour ce qui concerne l’année 2021. Le document de 100 pages révèle que “le nombre dus au terrorisme est passé à 7 142 en 2021, soit une baisse de 1,1% par rapport à l’année précédente”.



Au titre des attentats, une augmentation de 17% a été notée pour atteindre 5 226 en 2021. La violence qui a cours dans la région du Sahel est en partie responsable de cette hausse.



L’IGT indique que sept des dix pays les plus touchés par le terrorisme ont connu une détérioration en 2021 alors que “trois des dix pays les plus touchés par le terrorisme se trouvent dans la région du Sahel”.



Selon l’indice global de terrorisme, le Niger, le Mali et le Burkina Faso ont enregistré des augmentations substantielles du nombre de décès dus au terrorisme, respectivement 81, 174 et 74.



Deuxième pays ayant déploré le plus grand nombre de décès dus au terrorisme après le Myanmar, le Niger enregistré 588 morts en 2021 contre 257 en 2020.



Le Groupe de soutien à l’Islam et aux musulmans (GSIM) est l’organisation qui a connu la croissance la plus rapide et a été responsable de 351 décès en 2021, soit une augmentation de 69%.



Alors que rien n’indique que la tendance sera renversée cette année, Jihad Analytics révèle qu’en 2021 l’État Islamique a commis 343 attaques, toutes provinces confondues. La société d’analyse de données ouvertes précise que six sur les onze pays ciblés se trouvent en Afrique.