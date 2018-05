SERIGNE DJILY MBACKÉ (Fils du Chef de village de Darou Moukhty) : ' Ceux qui ont attaqué l'État sont trop vite allés en besogne '

À la veille du Magal de Darou Moukhty, une sortie musclée contre l'État du Sénégal avait été enregistrée. Celle-ci était le fait de petits-fils de Borom Darou qui ont accusé le gouvernement Sall d'avoir été trop lent à démarrer les chantiers de la cité. Une sortie qui a malheureusement fortement gêné chefs religieux et personnalités politiques. Serigne Djily Mbacké Abbas, fils du Chef de village, s'est ainsi résolu à rétablir les pendules à l'heure expliquant que ses frères sont trop vite allés en besogne.



L'État a respecté la totalité de ses engagements. Les chantiers ont démarré et ils vont vite s'achever suivant les termes programmatiques initiaux. Déjà dimanche, la résidence des hôtes a reçu ses premiers coups de pioche à la grande satisfaction du Khalife et des populations. Cette résidence est dotée de salles de conférence capables d'accueillir plus de 500 personnes. Cela va nous éviter de louer des bâches à hauteur de 5 millions de francs. Par rapport au Magal, tous les engagements ont été respectés. À la veille de l'événement, je rappelle que le Président de la République a envoyé son Premier ministre. C'est ensuite que son directeur de cabinet a été dépêché. Il sera suivi d'un ministre Abdoulaye Diouf Sarr. Darou Moukhty va changer de visage. Rien que pour cela, il mérite notre gratitude et nous allons davantage le soutenir. '' Serigne Djily Mbacké de souhaiter que l'opposition cesse d'utiliser leur cité pour régler ses comptes avec l'État. '' Qui aide Darou bénéficiera de notre soutien. Je sera là pour le rappeller toutes les fois que c'est nécessaire '', martèlera-t-il.