SAPCO / Fête du Travail 2025 : "Je ne toucherai aucun acquis que j'ai trouvé sur place... " (DG Sapco)

À l’occasion de la fête internationale du Travail, la SAPCO Sénégal a célébré ses 50 ans d’existence à Saly, dans une ambiance solennelle et festive. Cette journée commémorative, placée sous la présidence effective du Directeur Général Serigne Mamadou Mboup, a rassemblé les travailleurs, les retraités, les délégués syndicaux et plusieurs responsables de l’entreprise.



50 ans au service du développement touristique



Célébrant cinq décennies d'engagement au service du Sénégal, la SAPCO a rappelé ses réalisations dans l’aménagement et la promotion des zones touristiques. Cette date charnière a été l’occasion de saluer les efforts collectifs et les avancées sociales obtenues au fil des ans.



Dans leurs témoignages, les retraités ont chaleureusement félicité Babacar Mbengue, Directeur d’exploitation de Saly, pour son leadership humain et son engagement. Ils ont également salué la récente adoption d’un accord social portant sur la revalorisation salariale, l’accès au logement et les opportunités de voyage pour les agents.



Remise du cahier de doléances et reconnaissance du mérite



Le Coordonnateur national du collège des délégués, M. Djibril O. Ka, a remis un cahier de doléances à la direction. Parmi les revendications figurent le maintien des acquis sociaux, la construction de logements, la représentation des délégués dans les instances de décision, le versement des cotisations à l’IPRES et la formation continue des agents.



Moment fort de la journée : plusieurs agents ont été décorés pour leur loyauté, leur ancienneté et la qualité de leur travail. Ces distinctions viennent récompenser un engagement exemplaire au sein de l’entreprise et souligner l’importance du capital humain dans le développement de la SAPCO.



Le DG Mboup trace les perspectives



Dans son adresse, le Directeur Général Serigne Mamadou Mboup a appelé à une mobilisation collective autour des objectifs de performance et d’innovation :



« Commémorer 50 ans, c’est aussi regarder vers l’avenir. Les populations locales sont au cœur de nos priorités. »



Il a affirmé son engagement à préserver les acquis sociaux, tout en encourageant une culture de travail rigoureuse et apolitique :



« Je ne suis pas le premier Directeur Général, je ne serai pas le dernier. Je rends hommage à ceux qui m’ont précédé. Le respect de l’entreprise et le culte de l’excellence doivent nous guider. »



En conclusion, il a tenu à rendre un vibrant hommage au Secrétaire Général de la SAPCO, M. Mouhamadou Moustapha Malal Ly, qu’il a décrit comme un homme discret mais essentiel à la stabilité et aux succès de l’institution.