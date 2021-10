SANTÉ / Parcelles Assainies : Lancement de la campagne d’affichage pour la sensibilisation sur les méthodes de contraception dans les structures sanitaires.

La Direction Santé Mère Enfant (DSME) du Ministère de la Santé et de l'Action Sociale, avec l'appui de Bayer, a lancé ce vendredi la campagne d'affichage pour la Promotion de la planification familiale à l’hôpital Mame Abdou sis aux Parcelles Assainies.



Cette campagne d'information à travers des affiches, sur les différentes méthodes de contraception modernes disponibles se déroulera dans un tiers des structures de santé du Pays. Ainsi, toutes les femmes intéressées par l'espacement des naissances et qui se rendraient dans les structures de santé, auront la possibilité d'étendre leurs connaissances sur les méthodes contraceptives et générer une demande.



De ce fait, la vision de Bayer « Health for all, Hunger for none », vient apporter une contribution essentielle à ce combat. Depuis plus de 50 ans, Bayer soutient des programmes d'éducation et de planification familiale fondés sur les droits, dans plus de 130 pays, notamment avec un accès à des formes de contraception modernes et sûres.



Ainsi, en fournissant l'accès aux contraceptifs, ils apportent une contribution importante à l'amélioration de la santé, des droits et du statut économique des femmes dans le monde, ce qui constitue une base fondamentale pour une plus grande égalité, une éducation et une prospérité pour tous.



Plus qu'une simple campagne d'information, ces affiches représentent une ressource pour toutes femmes désirant faire un choix libre et éclairé de la méthode qui sera adaptée à ses besoins, ses attentes. Les informations qui y sont véhiculées ont pour but de faire distinguer et comprendre les différents moyens de contraception, mais également d'ouvrir la discussion entre les patientes intéressées et les professionnels de santé sur place.