À l'occasion d'une conférence conjointe avec la ministre des affaires étrangères du Sénégal, Yacine Fall, en visite à Moscou, le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Sergueï Lavrov, en a profité pour se prononcer sur la situation entre l'Ukraine et la Russie. À l'en croire, le Sénégal a toujours adopté une position équilibrée et objective dans cette affaire. " Nous l’apprécions et continuerons d’informer nos amis sénégalais, ainsi que d’autres représentants de l’Afrique du Sud et de l’Est en général, de la situation qui se déroule au sujet de nos évaluations", a-t-il déclaré.



Avant d'ajouter que le président Poutine a de nouveau présenté une initiative de paix en juin. Après que toutes les initiatives et accords précédents ont été détruits et sabotés par le régime en place et ses alliés occidentaux. " Notre volonté de négocier n’aurait dû susciter aucun doute chez personne. Bien sûr, après l'aventure dans la région de Koursk, toute conversation à ce sujet n'a plus d'importance", a-t-il martelé.



Revenant sur la situation relative au continent africain, principalement dans la région saharienne, y compris la situation au Mali, au Burkina et au Niger, la Russie a exprimé sa vive préoccupation relative à la menace terroriste croissante dans cette partie du monde où les groupes islamistes affiliés à l'État islamique et à Al-Qaïda étendent progressivement leur influence sur les pays d'Afrique de l'Ouest, y compris leurs voisins étrangers.



Sergueï Lavrov a appelé à l'union des efforts pour lutter contre ces menaces tout en rassurant que la Russie est prête à accompagner les pays africains à renforcer leurs capacités de défense et à accroître la préparation antiterroriste des forces armées et des services spéciaux...