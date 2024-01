Rufisque : Démantèlement d'un vaste réseau de faussaires par la Sureté urbaine

Serigne Mbacké Gningue, Malick Gaye Ndiaye, Mamadou Seck, Mamadou Soulèye Diop et Youssoupha Sène sont dans de beaux draps et risquent gros dans cette affaire.



30 registres d'actes de naissance ; 153 certificats de mariage ; 45 documents de regroupement familiaux ; 18 livrets de famille ; 44 cachets des officiers d'état Civil des centres de Dakar ; des cachets nominatifs des officiers d'état Civil ; des cachets du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur ; du Crédit mutuel du Sénégal ; des cachets de sous-préfets et d'adjoints au maire ; 4 cachets des états civils de la commune de Ngor ; la commune de Backé; ville de Pikine et la commune de Mbour, telle est la moisson de la perquisition effectuée le 26 décembre dernier par les éléments de la Sûreté Urbaine de Dakar au domicile de cette bande de faussaires, et révélée au grand jour par le quotidien Libération.



En effet, ces quatre individus qui formaient un gang, fabriquaient de toutes pièces des cartes nationales d'identité, ensuite des passeports, sur la base de faux actes de naissance à des candidats au voyage. Ce vaste réseau de faussaires qui avait fait de Rufisque son quartier général croyait opérer dans l’ombre sans se faire remarquer, mais sans compter aussi sur la détermination de la Su de Dakar qui a mis fin à leurs agissements délicieux.



Suite à la descente effectuée par les éléments de Su de Dakar dans leur quartier général, il a été découvert plusieurs documents administratifs sénégalais et italiens suite à l’exploitation de données informatiques. Des certificats de vie collective, des certificats de non-imposition en langue italienne, des certificats de non-imposition, des cartes de commerçant, des billets d'avion, des cachets, des relevés bancaires, des registres de commerce, des lettres d'invitation pour des regroupements familiaux, des visas électroniques du Nicaragua ainsi que des relevés bancaires ont été découverts dans un ordinateur récupéré lors de la perquisition.