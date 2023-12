Retard dans la délivrance de passeports : Les mesures d’urgences prises par l’ambassade du Sénégal au Canada

L’ambassade du Sénégal au Canada informe ses ressortissants qui sont enrôlés dans la période du 10 juillet au 16 octobre 2023, que « la valise biométrique confiée à FEDEX, pour expédition à Dakar, aux fins de production des passeports, n'est toujours pas arrivée à destination ».



Dans son communiqué, l’ambassade informe que « FEDEX, qui a scanné le colis, le 28 octobre 2023, dans ses entrepôts de Memphis (États-Unis d'Amérique), ne parvient plus, depuis cette date, à en donner une localisation exacte ». D’où la décision de prendre des mesures dérogatoires pour les demandeurs, de recevoir leurs passeports.



L’ambassade du Sénégal au Canada décide de reprendre l’enrôlement de ressortissants concernés. L’ambassade informe qu’une « nouvelle valise biométrique est mise à sa disposition à Ottawa par le ministère de l’intérieur pour que les opérations d'enrôlement des demandeurs de passeports reprennent.



Ainsi, apprend le communiqué, en vue de la poursuite des opérations de recherche de la valise retardée, « les équipes de l'Ambassade sont en train de contacter les compatriotes impactés pour les modalités liées à leur nouvel enrôlement. Lesdites modalités, parmi lesquelles le déploiement de missions mobiles à Québec et à Montréal, feront l'objet d'un communiqué ultérieur ». Aussi, des dispositions spéciales sont en train d'être prises par les autorités pour qu'à la fin des opérations d'enrôlement, les passeports puissent être produits en urgence, dans les semaines à venir, au niveau du Consulat général du Sénégal à New York.



Il y aura aussi une prorogation d’une année, à titre dérogatoire, des passeports dont la date d’expiration est imminente. D’après le communiqué, « les compatriotes, dont le passeport expire en décembre 2023 ou janvier 2024, peuvent exceptionnellement, en obtenir la prorogation d'une année. Pour ce faire, il leur faut se présenter à l'Ambassade, munis de l'original du passeport et de leur récépissé d'enrôlement; ou envoyer à l'Ambassade, l'original du passeport à proroger et le récépissé d'enrôlement, en prenant le soin d'y joindre une enveloppe retour Xpress Post portant leur adresse exacte à la place destinataire (préciser, s'il y a lieu, le numéro d'appartement). L’Ambassade, qui reste saisie de cette question, informera les usagers de toute évolution à ce sujet.