« Respectons nos parents et restons solidaires! » : le message fort de Baye Abdou Aziz Tilala à la jeunesse





Baye Aziz a insisté sur la nécessité du respect des parents, de la solidarité et du travail, tout en mettant en garde contre les dérives liées au banditisme, à la perte de valeurs et à l’emprise de l’argent. Pour lui, le Sénégal de demain dépendra de l’éducation et de la discipline inculquées à la jeunesse d’aujourd’hui. « Si un jeune n’a pas de responsable, c’est Satan qui sera son guide », a-t-il martelé, appelant à une société plus soudée et respectueuse des principes religieux.

