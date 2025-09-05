« Respectons nos parents et restons solidaires! » : le message fort de Baye Abdou Aziz Tilala à la jeunesse


Dans son discours prononcé à l’occasion de la célébration de la nuit du Prophète, le khalife de la famille Tilala, Baye Abdou Aziz, a livré un message empreint de sagesse et d’actualité. Rendant grâce à Dieu pour la continuité de cette tradition instaurée par Serigne Saliou Mbacké et son père, Chérif Abdou Rahmane Fall Tilala, il a exhorté les fidèles et particulièrement les jeunes à se doter de références et à rester attachés à des guides spirituels.

 

 

Baye Aziz a insisté sur la nécessité du respect des parents, de la solidarité et du travail, tout en mettant en garde contre les dérives liées au banditisme, à la perte de valeurs et à l’emprise de l’argent. Pour lui, le Sénégal de demain dépendra de l’éducation et de la discipline inculquées à la jeunesse d’aujourd’hui. « Si un jeune n’a pas de responsable, c’est Satan qui sera son guide », a-t-il martelé, appelant à une société plus soudée et respectueuse des principes religieux.

Autres articles
Vendredi 5 Septembre 2025
Karim Ndiaye



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Baye Abdou Aziz Tilala accueilli triomphalement à Ouest-Foire pour la nuit du Prophète

Baye Abdou Aziz Tilala accueilli triomphalement à Ouest-Foire pour la nuit du Prophète - 05/09/2025

Gamou à Mermoz Sacré-Cœur : le maire Alioune Tall salue l’œuvre de Serigne Saliou Thioune lors de la nuit du Prophète

Gamou à Mermoz Sacré-Cœur : le maire Alioune Tall salue l’œuvre de Serigne Saliou Thioune lors de la nuit du Prophète - 05/09/2025

Exigence de visa de transit en Équateur : le Sénégal parmi les 45 pays concernés

Exigence de visa de transit en Équateur : le Sénégal parmi les 45 pays concernés - 05/09/2025

Gamou à Mermoz - Serigne Saliou Thioune à la jeunesse : « Un croyant ne sombre jamais face aux épreuves!

Gamou à Mermoz - Serigne Saliou Thioune à la jeunesse : « Un croyant ne sombre jamais face aux épreuves! - 05/09/2025

Sidi Oumy Ndiaye : « Le Gamou n’est pas un spectacle, mais un héritage sacré… »

Sidi Oumy Ndiaye : « Le Gamou n’est pas un spectacle, mais un héritage sacré… » - 04/09/2025

L’Académie des sciences alerte : « La crise éthique menace l’humanité… »

L’Académie des sciences alerte : « La crise éthique menace l’humanité… » - 04/09/2025

Gamou à Nghoky (Kolda) : De fortes recommandations sur la foi, l'emploi des jeunes, le pardon dans une ferveur religieuse...

Gamou à Nghoky (Kolda) : De fortes recommandations sur la foi, l'emploi des jeunes, le pardon dans une ferveur religieuse... - 04/09/2025

Affaire de diffamation : Cheikh Mbacké Gadiaga est libre

Affaire de diffamation : Cheikh Mbacké Gadiaga est libre - 04/09/2025

Gamou de Médina Baye : Mohamed Ndiaye Rahma offre des repas aux pèlerins

Gamou de Médina Baye : Mohamed Ndiaye Rahma offre des repas aux pèlerins - 04/09/2025

Enquête du PJF sur l’Armée de l’air : « une procédure totalement illégale », selon le Colonel (ER) Sankoum Faty

Enquête du PJF sur l’Armée de l’air : « une procédure totalement illégale », selon le Colonel (ER) Sankoum Faty - 04/09/2025

Gamou 2025 : 120 interventions des sapeurs-pompiers pour 185 victimes, dont 5 morts

Gamou 2025 : 120 interventions des sapeurs-pompiers pour 185 victimes, dont 5 morts - 04/09/2025

Tivaouane : « Célébrer le Mawlid pour une société cohésive », le thème retenu pour le Gamou 2025

Tivaouane : « Célébrer le Mawlid pour une société cohésive », le thème retenu pour le Gamou 2025 - 04/09/2025

Linkering (Vélingara) : un violent accident de la route provoque la colère des populations

Linkering (Vélingara) : un violent accident de la route provoque la colère des populations - 04/09/2025

Kaolack - Gamou : Moussa Fall de l'Aprodel annonce aux chefs religieux sa candidature à la mairie et reçoit leurs bénédictions

Kaolack - Gamou : Moussa Fall de l'Aprodel annonce aux chefs religieux sa candidature à la mairie et reçoit leurs bénédictions - 04/09/2025

Kaolack – Gamou 2025 : 271 personnes interpellées, 294 motos et 37 véhicules immobilisés (Police)

Kaolack – Gamou 2025 : 271 personnes interpellées, 294 motos et 37 véhicules immobilisés (Police) - 03/09/2025

Maladies de l'Etat sénégalais, diagnostics et propositions de remèdes Par Joomay Ndongo Faye

Maladies de l'Etat sénégalais, diagnostics et propositions de remèdes Par Joomay Ndongo Faye - 03/09/2025

Déplacement du PM : Ousmane Sonko décline une invitation pour la France

Déplacement du PM : Ousmane Sonko décline une invitation pour la France - 03/09/2025

Gamou Tivaouane 2025: La police fera face à la presse cet après-midi

Gamou Tivaouane 2025: La police fera face à la presse cet après-midi - 03/09/2025

Axe Linguère - Matam : Un accident fait 5 morts et 15 blessés

Axe Linguère - Matam : Un accident fait 5 morts et 15 blessés - 03/09/2025

Gamou Médina Baye- Arrivée des insulaires: 3.000 pèlerins à bord de 66 pirogues débarquent à Kaolack

Gamou Médina Baye- Arrivée des insulaires: 3.000 pèlerins à bord de 66 pirogues débarquent à Kaolack - 03/09/2025

Tivaouane / Vente pour un prix illicite de 200f CFA la baguette : la brigade régionale du commerce de Thiès procède à la saisie et à la vente directe aux consommateurs de 2 309 baguettes de pain au prix normal de 150f CFA

Tivaouane / Vente pour un prix illicite de 200f CFA la baguette : la brigade régionale du commerce de Thiès procède à la saisie et à la vente directe aux consommateurs de 2 309 baguettes de pain au prix normal de 150f CFA - 03/09/2025

Nécrologie : Baraky Samb de Timbuktu Institute a perdu sa mère

Nécrologie : Baraky Samb de Timbuktu Institute a perdu sa mère - 03/09/2025

Coupe d’Afrique de la boulangerie : La Fédération Nationale des Boulangers du Sénégal (FNBS) dépêche l’équipe nationale

Coupe d’Afrique de la boulangerie : La Fédération Nationale des Boulangers du Sénégal (FNBS) dépêche l’équipe nationale - 03/09/2025

Tivaouane/Thiénaba : 20 accidents de la circulation recensés occasionnant 55 blessés

Tivaouane/Thiénaba : 20 accidents de la circulation recensés occasionnant 55 blessés - 03/09/2025

FSF : Me Augustin Senghor passe le témoin à Abdoulaye Fall

FSF : Me Augustin Senghor passe le témoin à Abdoulaye Fall - 03/09/2025

Ranérou - Grave accident d'un véhicule de pèlerins en partance pour Médina Baye : 20 victimes dont 5 morts et 8 blessés graves

Ranérou - Grave accident d'un véhicule de pèlerins en partance pour Médina Baye : 20 victimes dont 5 morts et 8 blessés graves - 03/09/2025

En direct : Grand rassemblement marquant le 80e anniversaire de la victoire de la Guerre de résistance du peuple chinois contre l'agression japonaise et de la Guerre mondiale antifasciste

En direct : Grand rassemblement marquant le 80e anniversaire de la victoire de la Guerre de résistance du peuple chinois contre l'agression japonaise et de la Guerre mondiale antifasciste - 03/09/2025

90 ans de Abdou Diouf : Mentor, confident et phare de la République salué par Aminata Mbengue Ndiaye

90 ans de Abdou Diouf : Mentor, confident et phare de la République salué par Aminata Mbengue Ndiaye - 03/09/2025

Abdou Diouf célébré à 90 ans : Sidiki Kaba salue un géant de la démocratie et de l’humanisme

Abdou Diouf célébré à 90 ans : Sidiki Kaba salue un géant de la démocratie et de l’humanisme - 03/09/2025

TGI Diourbel : Sokhna Déthié Pène, veuve de Cheikh Béthio Thioune, relaxée

TGI Diourbel : Sokhna Déthié Pène, veuve de Cheikh Béthio Thioune, relaxée - 03/09/2025

RSS Syndication