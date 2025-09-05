« Respectons nos parents et restons solidaires! » : le message fort de Baye Abdou Aziz Tilala à la jeunesse

Dans son discours prononcé à l’occasion de la célébration de la nuit du Prophète, le khalife de la famille Tilala, Baye Abdou Aziz, a livré un message empreint de sagesse et d’actualité. Rendant grâce à Dieu pour la continuité de cette tradition instaurée par Serigne Saliou Mbacké et son père, Chérif Abdou Rahmane Fall Tilala, il a exhorté les fidèles et particulièrement les jeunes à se doter de références et à rester attachés à des guides spirituels.
Baye Aziz a insisté sur la nécessité du respect des parents, de la solidarité et du travail, tout en mettant en garde contre les dérives liées au banditisme, à la perte de valeurs et à l’emprise de l’argent. Pour lui, le Sénégal de demain dépendra de l’éducation et de la discipline inculquées à la jeunesse d’aujourd’hui. « Si un jeune n’a pas de responsable, c’est Satan qui sera son guide », a-t-il martelé, appelant à une société plus soudée et respectueuse des principes religieux.
