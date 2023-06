Opposée à « erreur – illusion – selon Le Robert, le terme « vérité » est défini comme « ce à quoi l'esprit peut et doit donner son assentiment, par suite d'un rapport de conformité avec l'objet de pensée, d'une cohérence interne de la pensée », « la connaissance conforme au réel ; son expression, opposée à l’erreur, l’ignorance ou au mensonge : connaître, dire la vérité sur qqch ».



Au nom de QUI « CETTE VÉRITÉ » – votre « VÉRITÉ » – s’exprime-t-elle ?



Nous y reviendrons…



La « situation en cours » – les dossiers judiciaires du sieur Ousmane SONKO – disons-le sans frémir, résulte plutôt du bavardage (diffamation, accusation infondée) et des dégâts collatéraux de la vie intime (qui aurait dû être privée, s’il s’agissait d’un citoyen lambda), pour ne pas dire des plaisirs (Sweet Beauté), de monsieur Ousmane SONKO. Soutenir le contraire, relève de la pure démagogie intellectuelle ; de l’hubris d’intellectuels, écrivains reconnus et universitaires. De quoi voudrait-on se venger ?

Concernant les morts, tout le Peuple sénégalais meurtri s’incline devant les morts et implore Dieu pour que les pensées d’oiseaux de mauvais augure ne se réalisent pas, que le Sénégal retrouve vite la paix.



Oui, la situation socio-politique nationale exige de chacun (chacun.e ?, puisqu’on semble vouloir être … « inclusif.ve » ?) qu’il (qu’il.elle ou, tout bonnement, qu’iel ?) prenne ses responsabilités devant la société. Mais la situation que vit actuellement notre pays résulte – répétons-le sans frémir – plutôt du bavardage (diffamation, accusation infondée) et des dégâts collatéraux de la vie intime (qui aurait dû être privée, s’il s’agissait d’un citoyen lambda), pour ne pas dire des plaisirs (Sweet Beauté), de monsieur Ousmane SONKO.



Oui, des monstres qui « sommeillaient » se dévoilent pour profiter du contexte à des fins inavouées. À ce titre, il convient de souligner que parler de « groupe humain » lorsque l’on parle du Sénégal relève d’un procédé dangereux, surtout venant d’intellectuels avertis et d’universitaires émérites du plus haut rang académique, connus et reconnus au-delà de nos frontières. Mais puisque l’on appelle à la prise de « responsabilités », pourquoi ne pas courageusement dire groupes ethniques, linguistiques et, pis, groupes sociaux dits « castes » ? sur ce chapitre, je vous renvoie à ailleurs.



Nous y voilà ! enfin ! après une gymnastique intellectuelle bien rodée et connue, les mots sont lâchés : (cadres) « Pastef », « Ousmane Sonko ! » Cela dit, oui ! il y’a eu des signes avant-coureurs que tout observateur averti – objectif – de l’actualité politique du pays aurait pu décrypter. D’aucuns n’ont pas manqué de le faire en temps opportun. Ces signes avant-coureurs remontent à la fameuse et si sulfureuse affaire des … 94 milliards ! une invention de l’imaginaire subversif de monsieur Ousmane Sonko, devenu opposant politique après avoir joué et perdu tous les dés en sa possession : chantage sur fond de « révélations », tentative de décrocher une audience auprès du président de la République, etc. Pour dire un mot sur « l’affaire » des 94 milliards, relatifs au TF 1451- R (TF 1452-R), il est évident que le consultant d’alors, Ousmane Sonko, défendait le dossier des héritiers dudit TF via ses cabinets Mercalex/Atlas pour une « commission » ou « honoraires » à hauteur de … 12% (faites le calcul !) Nous nous souvenons, comme si c’était hier, de la « perte subite » de mémoire de monsieur SONKO qui, sur une question du journaliste (nous préférons taire son nom et celui de la chaîne de télé, chacun peut trouver les informations à ce sujet sur le web), simula un oubli. Comment peut-on « oublier » les noms de ses propres sociétés ? Dans le même registre du Foncier, Ousmane Sonko a aussi défendu son « ami » et ex-patron à la DGID alors incriminé dans une affaire relative à une propriété immobilière dont la valeur avait été estimé à plus de deux milliards. Or, ce qui est contradictoire, et à la fois curieux, le même Ousmane Sonko ne parle jamais des autres scandales autour du Foncier qu’il connaît mieux que quiconque ! voilà un objet à propos duquel LA VÉRITÉ CACHÉE n’est pas dite ! les esprits qui peuvent et doivent donner leur assentiment ne veulent pas livrer au Peuple leur connaissance conforme au réel. Ce qui relève du mensonge, puisque la vérité est camouflée, cachée, tue ! Pour la suite, tout le monde sait également ce qu’il en est, mais ceux et celles qui prétendent détenir la « vérité » sont dans la manipulation de l’opinion ! nous ne reviendrons donc pas sur les péripéties de la diffamation contre Mame Mbaye Niang, affaire dans laquelle le diffamateur n’a pas pu exhiber les preuves qu’il disait détenir (et pourtant le rapport de l’IGE existe bel et bien !). Concernant la sulfureuse affaire de « Sweet Beauté », messieurs, dites-nous : qui a drogué ou ligoté monsieur SONKO pour le conduire sur ces lieux (de débauche, disent d’aucuns) profitant de son titre « d’honorable député » pour violer le couvre-feu instauré par l’Etat ? peu importe ce qui s’y est passé, un homme politique qui aspire à diriger notre pays n’a pas de vie privée, surtout intime, en dehors de sa cellule familiale !



À propos des autres cadres « Pastef » et de certains journalistes arrêtés, dura lex sed lex ! parce que notre liberté s’arrête là où commence celle des autres, dans tout pays régi par des lois et des règlements.



En effet, depuis quelque temps, l’amalgame et la démagogie sont en marche ! en effet, la malhonnêteté intellectuelle a atteint son paroxysme lorsque l’on tente coûte que coûte à non seulement associer le débat sur la 3ème candidature (un mandat, qu’il soit 1er, second ou 3ème, ne sort que des urnes) du président sortant aux affaires judiciaires de SONKO mais aussi à cracher sur nos autorités judiciaires et à discréditer nos juridictions pour les beaux yeux d’un « dirigeant » d’une certaine opposition (il ne faut pas abuser des articles définis !).



Concernant le débat sur la 3ème candidature du président sortant, si des juristes et des professeurs (Agrégés de Droit) ont affirmé, urbi et orbi, que monsieur Macky Sall, président sortant, n’a pas le droit de présenter sa candidature pour briguer un troisième mandat, d’autres juristes et professeurs (Agrégés de Droit) ont quant à eux validé la légalité d’une 3ème candidature

du président sortant et un éventuel 3ème mandat (2ème quinquennat, selon leur raisonnement).



Au demeurant, et en définitive, nous pouvons toujours, dans un pays démocratique, continuer à exprimer nos opinions, pour ne pas dire à palabrer, mais seul le Conseil constitutionnel est habilité à trancher la question. Peu importe que le président « ravale » sa parole ! peu importe que cette parole ait été écrite – à la page 165 – de son livre Sénégal au cœur !



Au sujet des affaires judiciaires et des « verdicts ubuesques », ne devons-nous pas avoir un peu de hauteur, faire preuve de « manduté » mais aussi et surtout avoir un minimum de respect à l’endroit des hommes et des femmes que nous insultons tous les jours, au gré de nos positions politiques et de nos opinions citoyennes ? comment, au nom de leur entendement de la démocratie et des libertés, des intellectuels, professeurs universitaires Titulaires de Classe exceptionnelle/Agrégés et écrivains de notoriété internationale, bardés de distinctions, peuvent-ils s’autoriser la prérogative de juger et de rejeter des décisions de justice alors même qu’ils ne sont pas juristes ? Pour rappel, dans l’affaire de diffamation, le sieur SONKO n’a pas apporté les preuves et dans le dossier « Sweet Beauté », le Juge – seul compétent et à qui revient le dernier mot (DÉCISION DE JUSTICE) – a livré son verdict sur la base des articles 318 et 324 du Code pénal sénégalais (d’ailleurs pas très différent du Code pénal français), par « requalification des faits » qui est un devoir et une obligation de toute juridiction.



Par votre position subjective, vous validez non seulement la manipulation et les boniments de monsieur Ousmane Sonko, mais, pis, vous venez, en même temps, de cautionner les violences orchestrées par des étudiants (saccage de la Faculté de Droit de l’UCAD, du COUD, du CESTI, de bus, de véhicules particuliers, etc.) et des adolescents, eux étant manipulés.



Quant à la « société civile », dès lors qu’elle est devenue militante, alignée d’un seul bord, elle n’a plus la légitimité de porter la voix du Peuple ! au demeurant, encore une fois, quelle prétention, pour des individus, quels que soient leurs grades et titres, que de s’autoriser le droit de parler au nom de tout un peuple ! des « droits-de-l’hommiste » égarés, qui soupent avec un certain opposant, n’en parlons même pas !



Mais revenons, un instant, sur votre « écriture » dite « inclusive ». Non seulement, elle n’a aucun sens chez nous, car ne reflétant nullement nos valeurs culturelles fondamentales et nos croyances religieuses, mais vous vous y perdez dans les accords ! par exemple, nos écrivains-penseurs écrivent « les Sénégalais.e. s sont attachés […] » ! Or, si l’on respecte scrupuleusement ladite satanique écriture, il fallait écrire « les Sénégalais.e. s sont attaché.e.s […] » Il ne vous reste à écrire que le « iel » !

Cela dit, de quels Sénégalais prétendez-vous parler ? aux noms de quels Sénégalais et Sénégalaises ?



Votre attachement à cette fameuse et dangereuse « écriture inclusive », qui va dans le sens du « wokisme » ambiant en Occident et de la « cause » des « minorités » et du lobby LGBT+, nous laisse penser qu’il y’a une autre VÉRITÉ – vraie –, votre « vérité » que vous n’osez pas dire au président de la République et au peuple sénégalais : défense de la cause LGBT+ ! En effet, il est de notoriété publique que le président de la République, monsieur Macky SALL, a fermement déclaré – à qui veut bien l’entendre – que tant qu’il sera à la tête de l’état du Sénégal, l’homosexualité ne sera pas légalisée dans ce pays. D’où votre hubris à son endroit et le mensonge aux Sénégalaises et Sénégalais ! il y’a de ce point de vue une rancœur enfouie en vous.



75% de la population est composée de jeunes ? Pour un économiste, ne pas considérer les vraies données pose problème ! En effet, selon le rapport annuel 2021 de l’ANSD – projections démographiques 2013-2063 – les personnes âgées de 15 à 35 ans - sur la base de la définition de la Charte africaine de la jeunesse – représentent 31,07 % de la population sénégalaise, estimée à 17 738 795 habitants pour 2022. Et au maximum, le taux est de 72,2%, considérant toutes les personnes âgées de moins de 35 ans (voir sur le web). Alors, messieurs, où avez-vous donc « péché » vos 75% ? Pour le reste (chômage, équité territoriale, etc.), nous osons humblement vous affirmer que vous n’avez pas dit ce que nous n’avons déjà dit et écrit ! Par contre, avancer que la jeunesse est privée d’espace d’expression politique relève encore une fois de la démagogie et de la manipulation des esprits. Comme dans certains « ateliers de la pensée » ?



« Aujourd’hui, comme hier, le langage, lieu primal de la lutte de la vérité contre le mensonge, demeure fondamental. », dites-vous ? Voilà une VÉRITÉ lumineuse ! malheureusement, on ne se l’applique pas, préférant son contraire – le mensonge – sous-tendu par une tentative de plonger et de maintenir les masses et le milieu intellectuel non averti dans un obscurantisme grégaire. Toute la compromission est là dans vos tours de passe-passe sémantique et votre phraséologie pédantesque, sans retenue ! Toute l’oppression intellectuelle réside dans votre tentative à vouloir nous obliger à prendre votre mensonge pour une vérité. Pour cela, le trio intellectuel tourne à plein régime en produisant des pétitions, des « tribunes » avec pour seul et unique objectif de manipuler les masses, en voilant le réel dans un verbe plus que mensonger.



Concernant l’histoire politique de Ndumbélàn, comparaison n’a été et ne sera jamais raison : aucune des crises politiques, de

1962 à nos jours, n’est comparable à ce qui se passe dans notre pays depuis mars 2021 ! il n’est même pas utile de s’épancher là-dessus.



Parce que deux universitaires et un Prix Goncourt le lui demandent , le président de la République, devrait-il se plier et renoncer à une troisième candidature ?



Nous l’avons dit supra : nous pouvons toujours, dans un pays démocratique, continuer à exprimer nos opinions, pour ne pas dire à palabrer, mais seul le Conseil constitutionnel est habilité à trancher la question. Peu importe que le président « ravale » sa parole ! peu importe que cette parole ait été écrite – à la page 165 – de son livre Sénégal au cœur !



Pour en revenir au concept de « vérité », soyons humbles en acceptant qu’il ne serait être question de LA « vérité » chez les humains, surtout dans un débat politique. Néanmoins, en se plaçant dans le cadre judiciaire et de la loi constitutionnelle, la décision – le droit – de dire la vérité est détenue par des organes connus : les cours et tribunaux et le Conseil constitutionnel ! Pour le premier cas, la vérité a été dite par un juge et pour le second, elle sera dite le moment venu.



Pour terminer, l’honnêteté intellectuelle recommandant que chacun prenne ses responsabilités, pourquoi ne prenez-vous pas les vôtres en vous engageant dans l’arène politique, comme l’ont courageusement fait certains journalistes et d’aucuns de vos collègues ? Cette prise de responsabilité permettrait au moins d’éclaircir les positions dans … LA VÉRITÉ !

De quoi votre « VÉRITÉ » est-elle le nom, messieurs ?



06 juin 2023 (APOSTROPHES)

Maalik SY – Poète/Auteur