Réouverture des frontières aériennes : Les discussions se poursuivent vendredi prochain entre le Sénégal et l’UE

Les deux parties se sont données rendez-vous vendredi prochain pour la poursuite de ces discussions pour une solution profitable à tous.

Des discussions ont été tenues au Ministère des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’Extérieur (MAESE), sous la présidence du Ministre Amadou Ba, des discussions diplomatiques entre le Sénégal et l’Union Européenne portant sur l’ouverture de leur territoires respectifs aux ressortissants de pays tiers, en présence du Secrétaire Général du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale (MSAS) et de celui du Ministère du Tourisme et des Transports Aériens (MTTA), représentant le Ministre Alioune Sarr, informe une note rendue publique.Une rencontre selon la même source durant laquelle l’UE a précisé que la première liste publiée n’est que provisoire, étant appelée à une révision régulière. Représentée par son ambassadrice et déléguée au Sénégal, Mme Irène Mingasson, elle a, lit-on sur la note, « tenu à rappeler toute l’importance du Sénégal dans les relations de coopération qui les lient et réaffirme sa ferme volonté de tout mettre en œuvre dans la recherche d’une solution ».