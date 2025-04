Renforcement des filières Banane, Maïs, Anacarde, Coton, Niébé, Mil et Sorgho : Les engagements du Premier ministre

Le chef du gouvernement a présidé ce mardi la réunion interministérielle sur la campagne agricole 2025. Des engagements ont été pris concernant les différentes filières.



Maïs : Ousmane Sonko invite à accélérer la mise en œuvre du protocole entre IMAÏS et les industriels pour la commercialisation prévue de 5 000 tonnes, à poursuivre les négociations avec les industriels pour la commercialisation de la production locale, et à améliorer la disponibilité des infrastructures de stockage pour faciliter le regroupement de la production. Le Premier ministre invite son gouvernement, à travers les ministères impliqués, à faciliter l’accès aux semences de maïs hybride pour augmenter les rendements et améliorer la compétitivité de la filière.



Produits horticoles : Il faudra mettre en place un dispositif de planification performant permettant de moduler la production agricole. Ce dispositif devra d’abord prendre en compte les besoins du marché intérieur, la constitution de stocks de sécurité et les opportunités d’exportation afin d’optimiser la valorisation des surplus de production dans le respect des objectifs de souveraineté alimentaire nationale. Le ministère du Commerce devra faciliter les investissements nécessaires, à consentir par les acteurs de la filière, dans les infrastructures de stockage et de conservation.



Banane : Il s’agira de réaliser des digues de protection pour lutter contre les inondations fréquentes des périmètres et de prendre les mesures idoines pour la lutte phytosanitaire, afin de réduire les attaques et les maladies foliaires qui réduisent la productivité de la filière. Il faudra également mobiliser les financements nécessaires pour assurer l’autosuffisance du Sénégal en banane.



Ousmane Sonko engage le ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage, en relation avec le ministre de l’Industrie et du Commerce, à prendre les mesures utiles pour faciliter l’écoulement de la production locale, en particulier durant les pics de production.



Anacarde : Le ministre de l'Environnement et de la Transition Écologique et le ministre de l’Industrie et du Commerce doivent réglementer l’exportation de l’anacarde, encourager la transformation locale pour ajouter de la valeur à la production, faciliter l’accès aux financements et envisager une taxe à l’exportation pour la compétitivité locale.



Filière coton : Le PM estime qu’il faudra lever les blocages pour l’apurement par la SODEFITEX des reliquats de paiements aux producteurs au titre de la campagne de commercialisation du coton écoulée, mais aussi renforcer l’accompagnement des producteurs de coton pour maintenir la qualité de production en distribuant les engrais au plus tard le 15 mai 2025.