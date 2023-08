Remplacement des engins de débarquement d’infanterie et de chars (EDIC): Le Président Macky Sall valide le projet d’acquisition d’un bâtiment de soutien logistique

Lors de la cérémonie d'inauguration du navire le Walo, le président Macky Sall a fait part d'une décision phare.

" Je vous annonce que je valide le projet d’acquisition d’un bâtiment de soutien logistique en vue du remplacement des engins de débarquement d’infanterie et de chars (EDIC) qui sont en fin de potentiel", a informé le chef de l'État.

Avant de préciser " Ce programme qui renforcera considérablement les capacités de soutien en mer et de projection de forces par voie maritime, prouve toute sa pertinence dans nos engagements en opérations intérieures et extérieures".